В Челябинской области отменили диспансеризацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 21 октября — 315-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 225-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 18 734, выздоровели 14 269 и скончалось 583 жителя региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 431 635 (+16 319) случаев заражения. Вылечились 1 085 608 (+9 704) пациентов — 77% от заболевших. Умерли 24 635 (+269) человек — 1,7% от заразившихся.

Область вернулась к максимуму заражений

В Челябинской области, по данным на 20 октября, зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 107), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость вновь вышла на рекордный показатель, достигнутый в прошедшее воскресенье. «Умерли четыре человека в возрасте 78, 81, 85 и 88 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 139 человек, с начала пандемии — 14 269 южноуральцев.

Челябинские мэры оказались в группе риска

С начала пандемии в регионе COVID-19 заболели руководители 10 из 43 городов и районов региона, то есть 25% глав муниципалитетов. Вчера стало известно о болезни и. о. главы Пластовского района Андрея Пестрякова и главы Нагайбакского района Ивана Сурменева. Прежний глава Пластовского района Александр Неклюдов скончался от ковидной пневмонии 18 сентября. Коронавирусом сейчас болеют мэр Магнитогорска Сергей Бердников, мэр Троицка Александр Виноградов и глава Еткульского района Юрий Кузьменков. Уже переболели COVID мэр Снежинска Игорь Сапрыкин, глава Увельского района Сергей Рослов, глава Кизильского района Александр Селезнев и глава Сосновского района Евгений Ваганов. По подозрению в заболевании COVID госпитализирована мэр Верхнего Уфалея Вера Ускова.

Текслер продлил каникулы в Челябинской области

Каникулы в школах Челябинской области увеличатся на неделю в связи с ситуацией по ОРВИ и коронавирусу. «Продлим на неделю осенние каникулы в школах Челябинской области. Их продолжительность составит 14 дней вместо семи вне зависимости от даты начала — в конкретных школах она может быть разной. Средним специальным учебным заведениям и вузам мы рекомендуем уходить на внеплановые каникулы в случае неблагоприятной эпидситуации», — написал глава региона Алексей Текслер в Instagram. Он сослался на мнение медиков о том, что пауза в обучении позволит разорвать цепочки передачи вирусных заболеваний.

В Челябинске готовят облавы в ресторанах и ночных клубах

В ночных клубах и ресторанах Челябинска в пятницу и субботу сотрудники полиции проведут проверки соблюдения масочного режима. В мероприятии примут участие представители Роспотребнадзора и управления торговли города. «Нас уже предупредили, что проверка будет жесткой. Проверят и наличие санитайзеров, — сообщил URA.RU владелец одного из ресторанов. — Штрафы посетителям и самому заведению будут выписывать прямо в ресторане». В пресс-службе ГУ МВД по региону планы комментировать не стали, но сообщили, что вечером 23 октября начнется операция «Ночь». На улицы выйдут усиленные наряды полиции.

Определены челябинские города, где выше риск заразиться COVID. Рейтинг

В топ-3 самых неблагополучных по коронавирусу челябинских муниципалитетов вошли Усть-Катав, Верхнеуральский район и Миасс. Более чем миллионный Челябинск лишь на четвертом месте рейтинга (0,7% от общей численности населения и 8015 случаев). Самые низкие показатели распространения инфекции зафиксированы в Уйском и Увельском районах, а также в Карабаше.

Из-за CОVID останавливают диспансеризацию

В Челябинской области готовят решение о приостановке диспансеризации, чтобы разгрузить врачей для работы с пациентами в условиях пандемии. Об этом сообщила 20 октября на брифинге первый вице-губернатор Ирина Гехт. Сейчас в некоторых случаях время ожидания в очереди, где невозможно соблюсти социальную дистанцию, достигает 8 часов. Срок ожидания участкового терапевта на дому приближается к двум суткам, скорой — к пяти суткам.

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

Рэпер Моргенштерн отменил концерт в Челябинске, который должен был состояться 23 октября в ТРК «Галактика». «В связи с сами знаете какой ситуацией и все увеличивающимся количеством заражений нам придется перенести концерт, запланированный на 23 октября, на другую дату. Дату объявим позже», — указано в обращении. Уточняется, что все купленные ранее билеты будут действительны на перенесенный концерт, сдавать или обменивать их не нужно.

До 1 ноября в Челябинской области действует режим повышенной готовности. Ряд ранее отмененных запретов вернули: запрещены спортивные соревнования с участием несовершеннолетних, все массовые мероприятия, власти начали закрывать не соблюдающие санитарные предписания по COVID торговые точки. На сегодня коэффициент распространения (Rt) коронавирусной инфекции в регионе составляет 1,06. «Лишь при единице и ниже мы можем говорить, что распространение остановилось. Пока ситуация напряженная», — резюмировала Гехт.