Имущество свердловского рудника Ростеха арестовали приставы

Сотрудники Асбестовского отделения Федеральной службы судебных приставов арестовали имущество Мариинского прииска (входит в структуру госкорпорации Ростех). Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.
«22 октября судебные приставы описывали имущество Мариинского прииска для его последующего ареста. Руководство рудника задолжало деньги охране», — объяснил собеседник.
Получить оперативный комментарий на предприятии на момент публикации не удалось. Руководство оказалось недоступно для комментариев. В пресс-службе свердловского управления Федеральной службы судебных приставов URA.RU сообщили, что в отношении компании было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга свыше 25 млн рублей.
«Судебными приставами-исполнителями осуществлен выход в адрес должника, вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении судебного решения. Осуществлен арест имущества должника в качестве обеспечительной меры в рамках исполнительного производства», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что руководство прииска предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной статьями УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» и «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».
Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Ежегодно предприятие перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, два килограмма александритов, более пяти тонн бериллов.
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