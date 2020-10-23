Имущество свердловского рудника Ростеха арестовали приставы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Изумрудно-бериллиевое месторождение «Мариинский прииск». Свердловская область, поселок Малышева, добыча, мариинский прииск
В отношении компании было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга свыше 25 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники Асбестовского отделения Федеральной службы судебных приставов арестовали имущество Мариинского прииска (входит в структуру госкорпорации Ростех). Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

«22 октября судебные приставы описывали имущество Мариинского прииска для его последующего ареста. Руководство рудника задолжало деньги охране», — объяснил собеседник.

Получить оперативный комментарий на предприятии на момент публикации не удалось. Руководство оказалось недоступно для комментариев. В пресс-службе свердловского управления Федеральной службы судебных приставов URA.RU сообщили, что в отношении компании было возбуждено исполнительное производство о взыскании долга свыше 25 млн рублей.

«Судебными приставами-исполнителями осуществлен выход в адрес должника, вручено постановление о возбуждении исполнительного производства, требование об исполнении судебного решения. Осуществлен арест имущества должника в качестве обеспечительной меры в рамках исполнительного производства», — говорится в сообщении. В ведомстве уточнили, что руководство прииска предупреждено об уголовной ответственности, предусмотренной статьями УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта» и «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности».

Мариинский прииск — одно из трех месторождений изумрудов в мире и единственное в России. Ежегодно предприятие перерабатывает 94 тысячи тонн руды и добывает 150 кг изумрудов, два килограмма александритов, более пяти тонн бериллов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...