Текслер анонсировал ротацию в челябинской «Единой России»

Алексей Текслер проведет ротацию в реготделении ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приступил к ротации в региональном отделении «Единой России». Об этом он рассказал в одном из своих интервью.

«Конечно, ротация уже началась. Партии нужны новые лица. И не только лица, а люди с идеями, новыми подходами, неравнодушные к людям и к реальным проблемам», — ответил глава региона на вопрос « Коммерсанта» о том, планирует ли он проводить ротацию по аналогии с региональным правительством.

Ранее стало известно, что Алексей Текслер подписал два распоряжения о назначении в органах правительства региона. Первым замначальника главного управления юстиции назначен Вячеслав Зайцев. Замминистра строительства стал Юлий Элбакидзе.