26 октября 2020
25 октября 2020
24 октября 2020

Текслер анонсировал ротацию в челябинской «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание по выборам с Николаем Цукановым. Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер проведет ротацию в реготделении ЕР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приступил к ротации в региональном отделении «Единой России». Об этом он рассказал в одном из своих интервью.

«Конечно, ротация уже началась. Партии нужны новые лица. И не только лица, а люди с идеями, новыми подходами, неравнодушные к людям и к реальным проблемам», — ответил глава региона на вопрос «Коммерсанта» о том, планирует ли он проводить ротацию по аналогии с региональным правительством.

Ранее стало известно, что Алексей Текслер подписал два распоряжения о назначении в органах правительства региона. Первым замначальника главного управления юстиции назначен Вячеслав Зайцев. Замминистра строительства стал Юлий Элбакидзе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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