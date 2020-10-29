Текслер уволил челябинского замминистра

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра образования и науки региона Елену Зайко. Соответствующий документ появился на портале официальной информации 30 октября.
«Освободить Зайко Елену Михайловну от замещаемой должности заместителя министра образования и науки области», — указано в документе. Контракт с ней будет расторгнут с 12 ноября. Как указано в постановлении, Зайко увольняется по собственному желанию.
О скором увольнении замминистра стало известно 21 октября. Зайко работала в ведомстве с 2001 года, еще с тех пор, как министерство было главным управлением образования. В 2014 году была назначена заместителем министра. В министерстве она отвечала за связи с высшими учебными заведениями. Связаться с Зайко не удалось.
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