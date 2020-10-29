29 октября 2020
28 октября 2020

Текслер уволил челябинского замминистра

© Служба новостей «URA.RU»
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Брифинг Алексея Текслера в медицинской маске по коронавирусу. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер подписал документ об отставке высокопоставленного руководителя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер отправил в отставку заместителя министра образования и науки региона Елену Зайко. Соответствующий документ появился на портале официальной информации 30 октября.

«Освободить Зайко Елену Михайловну от замещаемой должности заместителя министра образования и науки области», — указано в документе. Контракт с ней будет расторгнут с 12 ноября. Как указано в постановлении, Зайко увольняется по собственному желанию.

О скором увольнении замминистра стало известно 21 октября. Зайко работала в ведомстве с 2001 года, еще с тех пор, как министерство было главным управлением образования. В 2014 году была назначена заместителем министра. В министерстве она отвечала за связи с высшими учебными заведениями. Связаться с Зайко не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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