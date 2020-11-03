Ученые назвали два продукта, которые защищают от коронавируса

Для профилактики заболевания коронавирусом стоит употреблять в пищу треску и минтай, так как они содержат витамин D, укрепляющий иммунитет. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев.
«Печень трески и минтая — это суперфуд, употребление которого особенно полезно в нынешних условиях», — цитирует «Российская газета» Зверева. По его словам, предпочтение стоит отдавать свежей рыбе и качественным консервам. В этих продуктах содержится витамин D, который укрепляет иммунитет и может защитить от коронавируса.
Также получить витамин можно, принимая в пищу яичный желток и молочные продукты. Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Минздрава России, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что при недостатке витамина коронавирус переносится тяжелее. При этом инфекция может привести к опасным последствиям, даже если у человека развивалась не тяжелая форма COVID-19.
Ранее консультант по лечебному питанию и ортомолекулярной медицине Марина Сергиенко рассказала, что авокадо способствует укреплению иммунитета. В нем содержатся витамин D и омега-жиры, передает RT.
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