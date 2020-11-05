Россияне в соцсетях утомились ждать итогов выборов в США. «Считать решили, пока не победит Байден»

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Дональд Трамп, трамп дональд
Пользователи соцсетей не видят особой разницы между Дональдом Трампом и Джо Байденом Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Российские пользователи социальных сетей уже не с таким энтузиазмом ожидают итогов президентских выборов в США. А некоторые из них даже не понимают, зачем гражданам РФ следить за подсчетом голосов.

Подведение итогов выборов президента в США продолжается второй день. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп призвал прекратить подсчет голосов, а его штаб намерен обратиться в суд, чтобы оспорить итоги выборов в штате Невада. Ранее он выступал с аналогичным требованиям к штатам Джорджия, Пенсильвания и Мичиган, передает RNS. По последним данным, демократ Джозеф Байден увеличивает отрыв от Трампа. Действующий американский лидер заручился поддержкой 214 выборщиков, а у его оппонента уже 264 голоса.

Пользователи соцсетей устали ждать подсчетов голосов. Некоторые не видят смысла российскому гражданину следить за выборами в США. А кто-то даже запутался в событиях на политическом мероприятии.

Интернет-пользователи попытались сравнить Байдена и Трампа. Но особой разницы между ними не нашли.

Пользователи соцсетей не нашли отличий между кандидатами
скриншот twitter

Также россияне нашли в интернете видеоролики, где неизвестный человек сжигает бюллетени за действующего президента. Свои действия автор ролика комментирует словами «Пошел ты, Трамп».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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