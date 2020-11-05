Пользователи соцсетей не видят особой разницы между Дональдом Трампом и Джо Байденом Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Российские пользователи социальных сетей уже не с таким энтузиазмом ожидают итогов президентских выборов в США. А некоторые из них даже не понимают, зачем гражданам РФ следить за подсчетом голосов.

Подведение итогов выборов президента в США продолжается второй день. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп призвал прекратить подсчет голосов, а его штаб намерен обратиться в суд, чтобы оспорить итоги выборов в штате Невада. Ранее он выступал с аналогичным требованиям к штатам Джорджия, Пенсильвания и Мичиган, передает RNS . По последним данным, демократ Джозеф Байден увеличивает отрыв от Трампа. Действующий американский лидер заручился поддержкой 214 выборщиков, а у его оппонента уже 264 голоса.

Пользователи соцсетей устали ждать подсчетов голосов. Некоторые не видят смысла российскому гражданину следить за выборами в США. А кто-то даже запутался в событиях на политическом мероприятии.

Выборы в США-2020:

По предварительным данным, считать решили до тех пор, пока не победит Байден — Барак Обмана (@barak_obmana) November 4, 2020

Почему все так следят и переживают за выборы в Америке? Понимаю граждан или агентов, но обычным людям это зачем? — Dmitry Dolgy (@DmitryDolgy) November 5, 2020

Второй день бдю выборы у пиндосов. Так и не пойму:

таки мы выиграли или проиграли?

Кто-нибудь???? скажет, что нибудь вразумительное? ???? — Iszeli (@Snegnayada) November 5, 2020

Интернет-пользователи попытались сравнить Байдена и Трампа. Но особой разницы между ними не нашли.

Итак выборы подходят к концу, но уже почти никому не интересно кто же станет следующим президентом США. Ведь это уже не США а цирк какой-то. Два страца друг-друга обозвали, поигрались, посоревновались а теперь еще дедушка Трамп призвал отказаться от решений выборов. Интересно???? pic.twitter.com/JTTcj4P9GC — megliocapo (@megliocapo) November 5, 2020

Пользователи соцсетей не нашли отличий между кандидатами скриншот twitter

Также россияне нашли в интернете видеоролики, где неизвестный человек сжигает бюллетени за действующего президента. Свои действия автор ролика комментирует словами «Пошел ты, Трамп».

Чувак сжигает бюллетени ЗА Трампа. Теперь понятно, как дерьмократам удаётся на некоторых участках показать 100% результат ЗА Байдена. Веселуха под названием «Выборы президента США» продолжается! pic.twitter.com/Zn8uDo3daN — ???????????????? ???????????? ???????? (@olgaolevka) November 4, 2020