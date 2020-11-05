В России признали огромное число ошибок с тестами Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 6 ноября, — 331-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 241-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

Количество зараженных в мире увеличилось до 48 997 606 человек. Выздороветь удалось уже 34 862 262 пациенту. Жертвами COVID-19 стали за все время пандемии стали 1 239 190 человек.

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился уже у 9 913 215 американцев. Следом идут Индия (8 411 034) и Бразилия (5 614 258). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 1 712 858.

Вакцина и лекарство

Ученые выяснили, что вакцина от коронавируса окажется менее эффективной для людей с ожирением. У полных людей, и так более уязвимых в отношении COVID-19, ослабленный иммунный ответ на заражение патогенами. Поэтому прививка от коронавируса может не дать им такой защиты, как хотелось бы медикам. Несмотря на это, российскую вакцину начнут импортировать уже в декабре. Первая партия препарата отправится в Венгрию. При этом доктор биологических наук Алексей Аграновский напомнил, что перед вакцинацией необходимо проконсультироваться со врачом. Он отметил, что все существующие вакцины отличаются друг от друга, в связи с чем они могут вызвать различные побочные реакции.

Коронавирус в России

В России не утихает пандемия коронавируса. За последние сутки в России выявили 19 404 новых случаев коронавируса. За этот период скончались 292 человек, выздоровели — 12 238. Власти страны признали, что ситуация очень напряжённая. При этом вирусолог Сергей Вознесенский уверен, что в официальной статистике отражены не все случаи COVID, так как многие проводимые в стране тесты оказываются ложноотрицательными. Огромное число ошибок в тестах признал даже Минздрав. Там уточнили, что проблема заключается не в качестве тестов, а в неправильном взятии материалов. По словам сотрудников ведомства, тест-системы для выявления COVID в России зарегистрированы и соответствуют лучшим мировым образцам.

Назван неожиданный фактор, влияющий на смертность — это воздействие загрязненного воздуха. Исследователи считают, что люди, дышащие загрязненным воздухом, тяжелее переносят коронавирус. Дело в том, что от грязного воздуха появляются болезни сердца и легких, которые усугубляются вирусом. Также стало известно, что большинство (95%) погибших от инфекции занимались самолечением , что способствовало ухудшению состояния пациентов.

Главврач Коммунарки Денис Проценко предсказал, что третья волна коронавируса в России ожидается в марте, когда начнется очередной сезон гриппа и ОРВИ. Проценко также предположил, что эпидемия закончится ближе к июню. Но только в том случае, если весной появится эффективная вакцина от коронавируса.

В Министерстве иностранных дел России призвали граждан отложить необязательные поездки за границу. Оставаться в стране ведомство просит до стабилизации ситуации с коронавирусом. Более того, некоторые страны начали снова запрещать въезд на территорию своих стран. Так, въезд для россиян закрыл Китай.

Коронавирус в мире

В США зафиксировано рекордное количество заболевших коронавирусом за сутки. После выборов обнаружено 100 тысяч новых случаев заражения. Всплеск заболеваемости зафиксировали сразу в 17 штатах.

Страны всеми силами пытаются остановить распространение коронавирусной инфекции. О введении общенационального карантина объявила Греция . Премьер-министр страны рассказал, что с субботы на три недели вступают в силу новые ограничительные меры. Чтобы выйти из дома, придется отправлять СМС с уведомлением, а ношение масок станет обязательным повсеместно. Однако продолжат свою работу начальные школы и детские сады, а старшеклассникам придется заниматься онлайн. На карантин ушла и Великобритания, а в Италии ужесточили ограничения.