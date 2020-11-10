Врач объяснил, почему не стоит покупать экспресс-тесты на COVID

Челябинцам не имеет смысла покупать экспресс-тесты на коронавирус в аптеках и интернет-магазинах. При любом их результате потребуется повторное обследование, и не исключено, что платное. Об этом заявил URA.RU практикующий врач.
«Экспресс-тест на COVID-19 коронавирус позволяет минут за 15 выявить в крови наличие антител IgM и IgG к коронавирусу, но не их количество. Остается непонятно, в какой стадии болезнь, поражены ли легкие, заразны ли вы. Результаты самостоятельно сделанных тестов „не зачтут“ в лечебных учреждениях и все равно отправят на лабораторное исследование», — пояснил URA.RU доктор, просивший не называть его имени в связи с известным приказом Минздрава.
Цена экспресс-тестов в челябинских аптеках и онлайн-магазинах стартует от 1,2 тысячи рублей (российский Imbian). Китайский стоит от 1,5 тысячи рублей, корейский 2,4 тысячи рублей, а британский — 3,3 тысячи рублей. В платных клиниках такой анализ обойдется в 2 тысячи рублей. Производители позиционируют их как вспомогательное средство диагностики. «Чтобы исключить текущее заболевание, необходимо провести ПЦР-исследование», — предупреждают, например, в медицинском центре «Медеор». А это значит, потребуются дополнительные исследования — и новые расходы.
Антитела IgM появляются на 2—7-й день заражения. Если их немного, болезнь лишь начинается. Много — COVID в острой фазе. Антитела IgG выделяются примерно на 21-й день болезни, обеспечивая иммунитет после нее. Они показывают, что человек переболел. Сочетание IgM и IgG указывает, что человек борется с инфекцией, но еще заразен.
Использование экспресс-тестов для домашней диагностики было запрещено специальным предписанием Росздравнадзора. Однако на фоне осеннего роста заболеваемости интерес к ним со стороны граждан резко вырос.
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