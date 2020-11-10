Остановить распространение инфекции пока не удается Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 11 ноября — 336-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 246-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 22 077, выздоровели 15 718 и скончались 705 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 1 817 109 (+20 977) случаев заражения. Вылечились 1 350 741 (+15 600) пациент — 74% от заболевших. Умерли 31 161 (+368) человек — 1,7% от заразившихся.

Коронавирус завоевал новые позиции в Челябинской области

В Челябинской области, по данным на 10 ноября, зафиксировано 194 случая заражения коронавирусом за сутки (накануне было 189), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Достигнут очередной максимум по числу инфицированных с начала осенней волны COVID, а смертность вернулась к рекордной цифре в семь случаев за сутки. При этом у пяти погибших причиной смерти стала ковидная пневмония.

Выявлены регионы, где коронавирус распространяется быстрее

В среднем по стране суточный прирост заболевших коронавирусом с 15 сентября увеличился в 3,94 раза. По данным URA.RU, среди регионов Большого Урала COVID-19 быстрее всего распространяется в Курганской области — суточный прирост увеличился в 3,6 раза, а общее число заболевших возросло почти на 100%. В Пермском крае и ЯНАО зафиксировано увеличение в 3,16 раз (с 61 до 193). В Тюменской области — увеличение в 3,06 раза (с 51 до 156 новых случаев в сутки). Лучше всего среди регионов Большого Урала ситуация в Свердловской области, где ежесуточное число заболевших COVID-19 увеличилось в 2,4 раза (с 124 до 297 новых случаев в сутки).

Горожан с простудой не пускают в платные клиники

Челябинцы с признаками простудных заболеваний не могут попасть на прием в платные клиники. Им предлагают за отдельную плату вызвать врача на дом, чтобы оформить больничный и назначить лечение. Сдать тест на коронавирус для получения больничного листа врачи предлагают дома. «В клинике много других пациентов, мы не можем подвергать их риску. Каждый из них проходит осмотр и термометрию на входе. Если у вас признаки ОРВИ, вам доступен вызов врача на дом», — уточнили URA.RU в клинике «Инвитро». В справочной клиники добавили, что выезд врача будет стоить 800 рублей, тест на COVID — 1990 рублей. При этом мазок придется взять у себя самостоятельно.

Частные медцентры остановили запись на КТ

Пройти компьютерную томографию в платных клиниках Челябинска в разумные сроки стало практически невозможно. В двух медцентрах из трех, располагающих томографами, прямо говорят: запись на КТ остановлена — в одном до 20 ноября, в другом до начала декабря. В третьем готовы записать желающих, но лишь на 25 декабря. Актуальность исследования через 1,5 месяца представляется сомнительной. Администраторы прямо говорят, что ситуация связана с пандемией коронавируса и наплывом желающих проверить состояние легких.

Чем заменяют маски в пандемию

Медицинские маски можно заменить в повседневной жизни на шарф или платок. «Маска выполняет прежде всего барьерную функцию. Она препятствует получению большой разовой дозы возбудителя коронавирусной инфекции. Аналогичным барьером может выступать обычный шарф либо платок-повязка, которые прикрывают нос и рот. При этом их не стоит трогать руками», — рассказал URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава Челябинской области Александр Выгоняйлов. Эпидемиолог добавил, что если маску необходимо менять каждые 2-3 часа, то шарф или платок требуется регулярно стирать. Кроме того, они становятся влажными от дыхания, поэтому не подходят для использования в течение всего дня.

В Челябинске спорят, как хоронить умерших от коронавируса

В Челябинской области сложилась противоречивая ситуация, связанная с организацией похорон умерших от коронавируса. Одни ритуальные службы ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора, где указано, что покойников можно хоронить в открытых гробах. В то же время другие службы руководствуются предписанием Минздрава РФ, где указаны более жесткие условия погребения. «Летом Роспотребнадзор отменил свои рекомендации хоронить умерших от COVID-19 в закрытых гробах, но мы все равно продолжали хоронить в закрытых, — сообщили URA.RU в одной из ритуальных служб Челябинска. — С наступлением второй волны коронавируса мы вновь обратились в Роспотребнадзор. Нам снова сообщили, что запрета на открытые гробы нет. Пришлось советоваться с медиками, которые нам предложили следовать рекомендациям Минздрава РФ — более жестким».

Что ждет челябинцев на втором этапе карантина

В течение недели губернатор Алексей Текслер проведет несколько заседаний оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и ОРВИ. В конце недели он примет решение о продлении режима повышенной готовности, срок которого истекает к 15 ноября.

Сейчас в регионе восстановлен запрет на массовые мероприятия. В магазинах, транспорте, лифтах и других местах скопления людей обязательны маски. За нарушение масочного режима положены санкции.