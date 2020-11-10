В Челябинске детский врач умерла от коронавируса

В реанимации не смогли справиться с обширным поражением легких у пациентки Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врач-педиатр детской поликлиники в Челябинске скончалась от коронавируса. Эту информацию подтвердили URA.RU в городском управлении здравоохранения.

«Валентины Николаевны Глинкиной не стало 9 ноября, она ушла из жизни в 59 лет. Всю жизнь она работала в медицине, участковым педиатром и школьным врачом. Ее любили и уважали коллеги, обожали маленькие пациенты. Коллектив детской городской клинической поликлиники №1 скорбит в связи с ее безвременной кончиной», — сообщили URA.RU в горздраве.

На сегодня число заразившихся COVID и умерших медиков в Челябинской области приближается к трем десяткам. Первым из них стал 57-летний врач общей практики из Брединского района Борис Куликов, скончавшийся в начале мая. Среди погибших представители всех специальностей: педиатры и терапевты, узкие специалисты, фельдшеры, медсестры и медбратья, водители и преподаватель медицинского вуза.

К 11 ноября в Челябинской области достигнут абсолютный рекорд смертности больных коронавирусом с начала пандемии — восемь случаев за сутки. Число заболевших с начала пандемии составило 22 274 человек, умерли 713 южноуральцев.