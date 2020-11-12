Текслер решил, кому отдаст челябинский штаб по выборам в Госдуму

Анатолий Векшин будет отвечать за выборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Штаб по выборам в Госдуму от партии «Единая Россия» в Челябинской области возглавит вице-губернатор по внутренней политике Анатолий Векшин. Как сообщил URA.RU источник в ЕР, такое решение принял губернатор, руководитель регионального отделения партии Алексей Текслер.

«Штаб будет сформирован в декабре, — пояснил инсайдер. — В нем не будет двух руководителей, как перед выборами в Заксобрание, когда штаб возглавляли Векшин и спикер ЗСО Владимир Мякуш. Теперь за кампанию будет отвечать только Векшин».

Инсайдер пояснил, что такое решение связано с кадровой перезагрузкой ЕР. «После того как Текслер сам возглавил региональное отделение партии, а Векшин стал его первым заместителем в областном политсовете, ситуация стала иной, — напомнил инсайдер. — Поэтому выборами штабом будет руководить его представитель».

«Штаб еще только формируется, — заявил URA.RU Векшин. — Ясность появится в декабре. В любом случае решение за губернатором, как за секретарем политсовета». От остальных комментариев Векшин воздержался.

Куратор выборов в Госдуму в уральском межрегиональном координационном совете (МКС) «Единая Россия», спикер челябинского заксобрания Владимир Мякуш подтвердил URA.RU, что штабы в регионах будут сформированы в декабре. «Тогда же станет ясно, кто будет руководить штабами, — отметил Мякуш. — Это могут быть секретари отделений, губернаторы или представители губернаторов».