Зимнюю дорогу между Салехардом и Надымом закроют навсегда
Зимник Салехард-Надым закрывают навсегда — ямальцев переселят из аварийного жилья — надымчанин обнаружил махинации со справками — в Муравленко завершено формирование мэрии. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:
На Ямале закроют важный зимник
- Зимняя автодорога от Салехарда до Надыма больше не будет работать из-за открытия автодороги. В новом сезоне власти обустроят только три зимника: Аксарка — Яр-Сале, Лабытнанги — Теги и Коротчаево — Красноселькуп.
Ямальцы получат новое жилье
- К 2025 году в округе расселят 70 тысяч жителей из миллиона квадратных метров аварийного жилья. В 2020 году новое жилье получат 4 200 семей.
- В то же время, с начала 2021 года ямальцам, которые будут переезжать из аварийного жилья в другой регион, будут выплачивать субсидии.
Житель Надыма выявил махинации со справками
- Мужчина, который был на больничном из-за коронавируса, пожаловался, что ему выписали бумагу об отсутствии инфекции задним числом, когда его больничный уже был закрыт. Из-за этого ямалец не получит оплату за пропущенные на работе дни.
В Муравленко завершено формирования команды мэра
- Глава Муравленко Елена Молдован закончила формировать команду своих заместителей. Посты достались Наталье Тягуновой и Андрею Шабану, которые вместе с Молдован претендовали на пост мэра.
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