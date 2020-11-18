18 ноября 2020
17 ноября 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 19 ноября. Ямальцев переселят из аварийного жилья, зимник Салехард-Надым закроют

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , зима, трасса, зимник
Зимнюю дорогу между Салехардом и Надымом закроют навсегда Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Зимник Салехард-Надым закрывают навсегда — ямальцев переселят из аварийного жилья — надымчанин обнаружил махинации со справками — в Муравленко завершено формирование мэрии. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 19 ноября — в обзоре URA.RU:

На Ямале закроют важный зимник

Ямальцы получат новое жилье

Житель Надыма выявил махинации со справками

В Муравленко завершено формирования команды мэра

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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