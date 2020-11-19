Врач уточнила, эффективен ли рентген при диагностике коронавируса

У свердловчан сложилось мнение, что рентгенодиагностика не показывает поражение легких при коронавирусе Фото: depositphotos.com

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Рентгенография не менее эффективно выявляет поражение легких при коронавирусе, чем КТ. Популярный миф о неэффективности флюорографии при COVID-19 развеяла на пресс-конференции заведующая консультативно-диагностической поликлиникой противотуберкулезного диспансера Наталья Камаева.

«Рентгенография более доступна, КТ более информативна. Однако если говорить о пневмонии при подозрении на коронавирус, то эти два метода диагностики в принципе сопоставимы по качеству выявления изменений в легких», — сказала Наталья Камаева. Она привела пример, когда пациентке поликлиники сделали флюорографию, выявившую 35% поражения легких. «Пациентку госпитализировали и направили на КТ, которая показала 40% поражения. То есть, данные двух видов диагностики оказались почти идентичны», — рассказала завполиклиникой. При этом, уточнила она, информативность рентгенографии возрастает с развитием заболевания — на начальных стадиях она может не показать патологических изменений. Стоит отметить, что среди свердловчан бытует мнение о неэффективности флюорографии при диагностике коронавируса.

Минусом КТ по сравнению с рентгенографией является повышенная лучевая нагрузка: при КТ она возрастает в 10 раз. По словам Натальи Камаевой, при малосимптомном развитии COVID-19 лучевые методы диагностики не рекомендованы. Отвечая на вопрос об очередях на КТ, завполиклиникой заявила, что в ее учреждении ажиотажа нет. При этом сообщила, что нагрузка на томографы возросла с 40 до 200 и более обследований за смену.