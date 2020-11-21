Авария произошла в Академическом районе (фото из архива URA.RU) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Академическом районе Екатеринбурга произошло дорожно-транспортное происшествие: автомобиль Volkswagen Polo на большой скорости снес ограждение и вылетел на встречную полосу. В машине находились трое, среди них мужчина и женщина, свадьба которых должна была состояться 28 ноября. Невеста погибла.

«Женщина, ехавшая сзади, была не пристёгнута — выкинуло из машины и машиной проехали по ней. Водитель и второй пассажир выпившие. Женщина скончалась до приезда скорой», — цитирует «Инцидент Екатеринбург» очевидца происшествия.

В результате ДТП у водителя повреждено плечо, у пассажира все лицо в крови и разорвана одежда. В пресс-службы ГИБДД Екатеринбурга на звонок URA.RU не ответили. На видеозаписи происшествия видно, что машина пошла в занос, пытаясь не въехать в пешехода, пытавшегося перейти дорога.

Видео из группы в социальной сети «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург»