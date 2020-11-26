Сергей Обертас не стал отвечать на вопросы вне повестки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фракция «Справедливая России» в Челябинском ЗСО готовит жалобу на главу избиркома Челябинской области Сергея Обертаса из-за инцидента на последней сессии. Об этом заявила URA.RU депутат Ольга Мухометьярова. Ее возмутили слова Обертаса о том, что его услуги платные.

«На сессии я задала Обертасу вопрос, возможно ли за три минуты обеспечить проведение голосования вне помещений, не нарушая требования закона. На это Обертас ответил, что его консультации платные и он принципиально не станет отвечать на этот вопрос. В партии готовится жалоба по этому поводу на имя главы центризбиркома Эллы Памфиловой, губернатора Алексея Текслера и спикера заксобрания Владимира Мякуша», — заявила URA.RU Мухометьярова.

Ее коллега по партии Павел Жолобов выложил на своей странице ВКонтакте эмоциональное обращение к Обертасу. Он посоветовал Обертасу извиниться перед Мухометьяровой лично или хотя бы в соцсетях.

Сам Обертас отметил, что выступил на сессии заксобрания с законопроектом, заявленным в повестке дня. «Завязалась дискуссия, похожая на балаган, которая не имела отношение к проекту закона. Поэтому я ответил так, как всегда говорю, когда спрашивают о посторонних вещах», — уточнил URA.RU Обертас. Он отметил, что до этого Мухометьярова говорила об исках, которые не имели отношения к законопроекту. «Что касается исков, о которых шла речь, после выборов было заявлено 27 исков. 22 из них мы уже выиграли, 5 будут рассмотрены в декабре. Именно на этот вопрос, не имеющий отношения к повестке, я не стал отвечать», — добавил он.

«Жалобу мы, конечно, рассмотрим, но вопросы, которые задавала Мухометьярова, действительно не имели отношения к повестке», — сообщил URA.RU Мякуш.