Ездим с трактором: челябинцы потребовали ремонт разбитой дороги

Челябинский миндор отремонтирует три дороги в Увельском районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Дороги начнут ремонтировать уже в этом году
Дороги начнут ремонтировать уже в этом году Фото:

Жители Увельского района Челябинской области потребовали отремонтировать дорогу. Они рассказали, что вынуждены просить помощи у местных трактористов, чтобы вытащить свои автомобили из больших дорожных ям. В региональном миндоре URA.RU ответили, когда и где будут вести дорожные работы.

«Дорога Увелка — Белозеры в ужасном состоянии! Люди застревают, и даже трактор их вытащить не может», — пишет местный житель Андрей в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что в Увельском районе в  этом году предусмотрено проведение работ по содержанию для обеспечения проезда. Они будут выполняться поэтапно в течение всего сезона — до 25 октября 2025 года. Крмое того, уже в этом году стартуют капремонты на трех дорогах района, но они завершатся в разное время.

«Капремонт дороги Красносельское — Сухарыш, в том числе обход села Красносельское 2,33 километра, участок км 9+500 — км 10+600 ( с заменой водопропускной трубы),  закончится в 2025 году. Капремонт дороги Увельский — Песчаное планируется завершить в 2026 году, а капремонт дороги Увельский — Рождественка — Петровское — Малое Шумаково, участок км 37+500 — км 50+375 — в 2027», — уточнили в пресс-службе ведомства.

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Жители Увельского района Челябинской области потребовали отремонтировать дорогу. Они рассказали, что вынуждены просить помощи у местных трактористов, чтобы вытащить свои автомобили из больших дорожных ям. В региональном миндоре URA.RU ответили, когда и где будут вести дорожные работы. «Дорога Увелка — Белозеры в ужасном состоянии! Люди застревают, и даже трактор их вытащить не может», — пишет местный житель Андрей в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе регионального миндора URA.RU сообщили, что в Увельском районе в  этом году предусмотрено проведение работ по содержанию для обеспечения проезда. Они будут выполняться поэтапно в течение всего сезона — до 25 октября 2025 года. Крмое того, уже в этом году стартуют капремонты на трех дорогах района, но они завершатся в разное время. «Капремонт дороги Красносельское — Сухарыш, в том числе обход села Красносельское 2,33 километра, участок км 9+500 — км 10+600 ( с заменой водопропускной трубы),  закончится в 2025 году. Капремонт дороги Увельский — Песчаное планируется завершить в 2026 году, а капремонт дороги Увельский — Рождественка — Петровское — Малое Шумаково, участок км 37+500 — км 50+375 — в 2027», — уточнили в пресс-службе ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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