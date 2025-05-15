В Челябинске изменятся маршруты двух трамваев

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Трамваи 5 и 22 временно изменят маршруты
Трамваи 5 и 22 временно изменят маршруты Фото:

В Челябинске изменят свои маршруты трамваи №5 и №22. Это связано с прокладкой трубопровода. 

«Трамваи 5 и 22 изменят маршруты. С 22 часов 16 мая до 23 часов 24 мая закрывается движение вагонов на участке Российской от Труда до Карла Маркса», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

Закрытие движения связано с прокладкой труб.  Трамвайные маршруты будут организованы следующим образом: маршрут №5 проследует от ЧЭМК через улицы Горького, Труда и Автовокзал с заездом на площадь Павших революционеров; маршрут №22 соединит Чичерина, Российскую и Чистопольскую.

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В Челябинске изменят свои маршруты трамваи №5 и №22. Это связано с прокладкой трубопровода.  «Трамваи 5 и 22 изменят маршруты. С 22 часов 16 мая до 23 часов 24 мая закрывается движение вагонов на участке Российской от Труда до Карла Маркса», — уточнили в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт». Закрытие движения связано с прокладкой труб.  Трамвайные маршруты будут организованы следующим образом: маршрут №5 проследует от ЧЭМК через улицы Горького, Труда и Автовокзал с заездом на площадь Павших революционеров; маршрут №22 соединит Чичерина, Российскую и Чистопольскую.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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