«Локомотив» выиграл у «Трактора» и сравнял счет в финальной серии Кубка Гагарина

В Ярославле на стадионе «Арена-2000» закончился второй матч финала Кубка Гагарина-2025. Местный «Локомотив» на своём льду одержал победу над челябинским «Трактором» со счётом 4:1, сравняв счёт в серии до 1:1.
«На 5-й минуте первого периода игроки „Трактора“ Чарльз Робинсон (голевая передача — Владимир Ткачёв и Логан Дэй) открыл счет. Во втором периоде Александр Полунин (пас от Павла Красковского) сравнял результат, но уже на 16-й минуте Георгий Иванов (передачи Александра Радулова и Андрея Сергеева) вернул „Локомотиву“ лидерство», — передает корреспондент URA.RU, следивший за матчем.
В третьем периоде «железнодорожники» Максим Березкин и Никита Кирьянов закрепили победу «Локоматива, установив окончательный счет 4:1. Следующие два матча пройдут в Челябинске на „Арене-Трактор имени Валерия Белоусова“ — 17 и 19 мая. 21 мая серия вернётся в Ярославль.
Во время домашних матчей «Трактора» в Челябинске 17 и 19 мая в городе будут работать две фан-зоны. Одна из них разместится возле арены «Трактор» с экраном. А вторая — автокинотеатр на парковке у Торгового центра.
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