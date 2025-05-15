В Пласте назначен новый прокурор

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководству Пласта (Челябинская область) нового прокурора — советника юстиции Дамира Даутбаева, назначенного генпрокурором РФ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. Даутбаев имеет более чем 21-летний опыт работы в органах.
«Глава регионального ведомства определил для нового руководителя и коллектива основные задачи. Обозначил проблемные вопросы, требующие прокурорского вмешательства, дал ряд поручений и пожелал успехов в работе по обеспечению законности и защиты прав граждан», — говорится в сообщении пресс-службы.
До назначения прокурором Пласта Даутбаев занимал должность заместителя прокурора Южноуральска с мая 2012 года. Он работал следователем, старшим следователем, старшим помощником прокуратуры Металлургического района Челябинска, а также заместителем прокурора Брединского района.
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