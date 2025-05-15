В Челябинской области приступили к мониторингу крайне опасного сорняка

В Челябинской области специалисты приступили к мониторингу крайне опасного карантинного сорняка горчака ползучего, по которому в регионе уже семнадцать лет действуют три фитосанитарные зоны. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.
«Начало мониторинг карантинного фитосанитарного состояния территории Челябинской области, во время которого ведется наблюдение за ранее выявленными очагами карантинных объектов. В мае 2025 года обследованы 4,8 тысячи гектаров в Брединском районе и 3,3 тысячи гектаров в Троицком районе, где в 2008 и 2009 годах наложены карантинные фитосанитарные зоны по горчаку ползучему», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Третий очаг находится в Октябрьском районе на площади 7,6 тысячи гектаров. Он будет обследован в ближайшее время.
Горчак ползучий — многолетнее растение, которое имеет репутацию крайне опасного карантинного сорняка. Распространяется он, чаще всего, вместе с засоренным зерном. Корни горчака заполняют до 60 сантиметров верхнего слоя почвы, уничтожая все живое. Горчак усваивает из почвы до пяти раз больше питательных веществ, чем культурные растения. Также он угнетает их токсичными выделениями. Бороться с этим сорняком чрезвычайно сложно.
Распространение в Брединском районе опасного горчака ранее заставило Россельхознадзор расширить карантинную зону в 2024 году. С момента обнаружения растения в 2010 году площадь поражения возросла в 6,67 раза, сообщили URA.RU в ведомстве.
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