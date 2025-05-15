Кризис в ИЖС: почему в Челябинске рухнул спрос на дома в коттеджных поселках

Спрос на загородное жилье в Челябинске обвалился на 60%
© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стали покупать частные дома более осознанно, в основном без ипотеки
Челябинцы стали покупать частные дома более осознанно, в основном без ипотеки Фото:

В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на коттеджи снизился на 60%. Во многом это связано с отменой льготных ипотечных программ и в целом экономически нестабильной ситуацией, почти вся недвижимость стала плохо продаваться, рассказал председатель федерации ИЖС Урал Дмитрий Андреев.

«В Челябинске спрос на объекты ИЖС за пару лет снизился на 60%. Это связано с тем, что сельская ипотека ушла совсем, а льготной ипотекой могут воспользоваться не так много челябинцев», — сообщил Андреев.

Как отметил Андреев, сейчас покупают уже осознанно. То есть если раньше люди брали платеж по ипотеке, и относились к этому проще, сейчас они начинают подходить к вопросу серьезнее. Теперь покупают коттедж меньшей площади, зато выбирают уже организованный коттеджный поселок, интересуются опытом своих друзей и знакомых. Сейчас чаще всего покупают одноэтажные коттеджи с инфраструктурой площадью от 100 до 160 квадратных метров.

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В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на коттеджи снизился на 60%. Во многом это связано с отменой льготных ипотечных программ и в целом экономически нестабильной ситуацией, почти вся недвижимость стала плохо продаваться, рассказал председатель федерации ИЖС Урал Дмитрий Андреев. «В Челябинске спрос на объекты ИЖС за пару лет снизился на 60%. Это связано с тем, что сельская ипотека ушла совсем, а льготной ипотекой могут воспользоваться не так много челябинцев», — сообщил Андреев. Как отметил Андреев, сейчас покупают уже осознанно. То есть если раньше люди брали платеж по ипотеке, и относились к этому проще, сейчас они начинают подходить к вопросу серьезнее. Теперь покупают коттедж меньшей площади, зато выбирают уже организованный коттеджный поселок, интересуются опытом своих друзей и знакомых. Сейчас чаще всего покупают одноэтажные коттеджи с инфраструктурой площадью от 100 до 160 квадратных метров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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