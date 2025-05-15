Кризис в ИЖС: почему в Челябинске рухнул спрос на дома в коттеджных поселках

В Челябинске в мае 2025 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года спрос на коттеджи снизился на 60%. Во многом это связано с отменой льготных ипотечных программ и в целом экономически нестабильной ситуацией, почти вся недвижимость стала плохо продаваться, рассказал председатель федерации ИЖС Урал Дмитрий Андреев.
«В Челябинске спрос на объекты ИЖС за пару лет снизился на 60%. Это связано с тем, что сельская ипотека ушла совсем, а льготной ипотекой могут воспользоваться не так много челябинцев», — сообщил Андреев.
Как отметил Андреев, сейчас покупают уже осознанно. То есть если раньше люди брали платеж по ипотеке, и относились к этому проще, сейчас они начинают подходить к вопросу серьезнее. Теперь покупают коттедж меньшей площади, зато выбирают уже организованный коттеджный поселок, интересуются опытом своих друзей и знакомых. Сейчас чаще всего покупают одноэтажные коттеджи с инфраструктурой площадью от 100 до 160 квадратных метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!