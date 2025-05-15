Переливы канализации в поселке под Челябинском у Шершней будут происходить снова

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Систему необходимо модернизировать, чтобы увеличить ее пропускную способность, уверен Безруков
Систему необходимо модернизировать, чтобы увеличить ее пропускную способность, уверен Безруков Фото:

Переливы на системе водоотведения в поселке Западный на берегу Шершней около Челябинска будет происходить и далее, если не модернизировать систему. Об этом URA.RU заявил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. Жители поселка ранее сообщили о прорыве канализационного коллектора и стоках с фекалиями, которые стекают в водоем.

«Переливы на системе водоотведения будут происходить и далее, если не модернизировать систему водоотведения. На самом деле, вопрос о модернизации существующей системы водоотведения возник давно — она объективно перегружена», — сообщил URA.RU Безруков.

Систему необходимо модернизировать, чтобы увеличить ее пропускную способность, сделать дополнительные резервные ветки, а также резервуары для накопления. Отсечь любое возможное попадание стоков в Шершневское водохранилище поможет специальный бетонный отводной канал. В случае аварии он сможет перехватить канализационные стоки и направить их в систему. «Только защита водохранилища от возможного загрязнения поможет дальнейшему развитию этой территории», — уверен Безруков.

Плюс важно воспитание гигиенической культуры у людей: чтобы дополнительно не перегружать коллектор, не стоит бросать камни, тряпки и другие отходы.

Жители поселка Западный в пригороде Челябинска ранее сообщили о прорыве канализационного коллектора. Стоки с фекалиями в результате аварии потекли в Шершневское водохранилище, которое является питьевым источником города-миллионника. Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту возможного загрязнения Шершней канализационными стоками.

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Переливы на системе водоотведения в поселке Западный на берегу Шершней около Челябинска будет происходить и далее, если не модернизировать систему. Об этом URA.RU заявил руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков. Жители поселка ранее сообщили о прорыве канализационного коллектора и стоках с фекалиями, которые стекают в водоем. «Переливы на системе водоотведения будут происходить и далее, если не модернизировать систему водоотведения. На самом деле, вопрос о модернизации существующей системы водоотведения возник давно — она объективно перегружена», — сообщил URA.RU Безруков. Систему необходимо модернизировать, чтобы увеличить ее пропускную способность, сделать дополнительные резервные ветки, а также резервуары для накопления. Отсечь любое возможное попадание стоков в Шершневское водохранилище поможет специальный бетонный отводной канал. В случае аварии он сможет перехватить канализационные стоки и направить их в систему. «Только защита водохранилища от возможного загрязнения поможет дальнейшему развитию этой территории», — уверен Безруков. Плюс важно воспитание гигиенической культуры у людей: чтобы дополнительно не перегружать коллектор, не стоит бросать камни, тряпки и другие отходы. Жители поселка Западный в пригороде Челябинска ранее сообщили о прорыве канализационного коллектора. Стоки с фекалиями в результате аварии потекли в Шершневское водохранилище, которое является питьевым источником города-миллионника. Прокуратура Челябинской области начала проверку по факту возможного загрязнения Шершней канализационными стоками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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