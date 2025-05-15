В Магнитогорске демонтируют больше десятка хоккейных кортов

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, массово демонтируют хоккейные корты. В администрации города URA.RU рассказали, что будет на их месте.
«В Магнитогорске демонтируют хоккейные коробки, а что будет вместо них, никто ответить не может. Помогите найти ответ», — пишет местная жительница Анастасия А. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».
В администрации Магнитогорска URA.RU подтвердили, что в этом году ведется демонтаж аварийных хоккейных коробок. Они уже выработали свой ресурс и опасны для жителей.
«В 2025 году запланирован демонтаж 14 хоккейных коробок, признанных аварийными. Перечень объектов был предоставлен администрациями районов города, в том числе по обращениям жителей. В список на снос включили хоккейные коробки, оценив их техническое состояние», — уточнили в пресс-службе мэрии.
В пресс-службе администрации Магнитогорска добавили, что по итогам комиссионного обследования решено демонтировать те хоккейные коробки, что находятся в аварийном состоянии, не соответствуют нормативам и небезопасны для эксплуатации.
«После их демонтажа у жителей есть возможность принять участие в программе „Инициативное бюджетирование“, которая предполагает непосредственное участие горожан. Они сами примут решение, что будет располагаться на этих территориях. Сбор предложений и документов состоится в сентябре-октябре, а пока есть возможность для подготовки проектов благоустройства территорий, которые планируется реализовать в 2026 году», — добавили в пресс-службе мэрии.
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