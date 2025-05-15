В Магнитогорске демонтируют больше десятка хоккейных кортов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Жителям предложили выбрать, что разместить на месте старых хоккейных коробок
Жителям предложили выбрать, что разместить на месте старых хоккейных коробок Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, массово демонтируют хоккейные корты. В администрации города URA.RU рассказали, что будет на их месте.

«В Магнитогорске демонтируют хоккейные коробки, а что будет вместо них, никто ответить не может. Помогите найти ответ», — пишет местная жительница Анастасия А. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте».

В администрации Магнитогорска URA.RU подтвердили, что в этом году ведется демонтаж аварийных хоккейных коробок. Они уже выработали свой ресурс и опасны для жителей.

«В 2025 году запланирован демонтаж 14 хоккейных коробок, признанных аварийными. Перечень объектов был предоставлен администрациями районов города, в том числе по обращениям жителей. В список на снос включили хоккейные коробки, оценив их техническое состояние», — уточнили в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе администрации Магнитогорска добавили, что по итогам комиссионного обследования решено демонтировать те хоккейные коробки, что находятся в аварийном состоянии, не соответствуют нормативам и небезопасны для эксплуатации.

«После их демонтажа у жителей есть возможность принять участие в программе „Инициативное бюджетирование“, которая предполагает непосредственное участие горожан. Они сами примут решение, что будет располагаться на этих территориях. Сбор предложений и документов состоится в сентябре-октябре, а пока есть возможность для подготовки проектов благоустройства территорий, которые планируется реализовать в 2026 году», — добавили в пресс-службе мэрии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, массово демонтируют хоккейные корты. В администрации города URA.RU рассказали, что будет на их месте. «В Магнитогорске демонтируют хоккейные коробки, а что будет вместо них, никто ответить не может. Помогите найти ответ», — пишет местная жительница Анастасия А. в сообществе «Текслер, помоги» в соцсети «ВКонтакте». В администрации Магнитогорска URA.RU подтвердили, что в этом году ведется демонтаж аварийных хоккейных коробок. Они уже выработали свой ресурс и опасны для жителей. «В 2025 году запланирован демонтаж 14 хоккейных коробок, признанных аварийными. Перечень объектов был предоставлен администрациями районов города, в том числе по обращениям жителей. В список на снос включили хоккейные коробки, оценив их техническое состояние», — уточнили в пресс-службе мэрии. В пресс-службе администрации Магнитогорска добавили, что по итогам комиссионного обследования решено демонтировать те хоккейные коробки, что находятся в аварийном состоянии, не соответствуют нормативам и небезопасны для эксплуатации. «После их демонтажа у жителей есть возможность принять участие в программе „Инициативное бюджетирование“, которая предполагает непосредственное участие горожан. Они сами примут решение, что будет располагаться на этих территориях. Сбор предложений и документов состоится в сентябре-октябре, а пока есть возможность для подготовки проектов благоустройства территорий, которые планируется реализовать в 2026 году», — добавили в пресс-службе мэрии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...