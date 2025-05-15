В Челябинске фан-зона «Трактора» в парке имени Гагарина стала местом для выступления кавер-группы «Макинтош». На звуки концерта приходят все новые люди. Желающих попасть на фан-площадку челябинской команды оказалось так много, что после окончания первого периода на входе сформировалась очередь из сотни человек. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Сегодня в Ярославле проходит вторая игра серии финала Кубка Гагарина на стадионе „Арена-2000“. У центрального входа в парк выстроилась огромная очередь из челябинских болельщиков и желающих попасть на концерт. Очень громко качает музыка, на всю округу. „Макинтош“ исполняет культовые песни российских групп: „Медведицу“, „Крошка моя“ от „Руки Вверх“, хиты „Король и Шут“», — передает корреспондент URA.RU из парка Гагарина.
В перерывах между периодами концерт и танцы продолжаются. Фанаты сосредоточены возле гигантского LED-экрана. Организаторы сделали так, чтобы каждая деталь подчеркивает айдентику «Трактора». Деревья, как болельщики команды, «примерили» черно-белые шарфы, скульптуры облачились в фирменные майки клуба, а вдоль аллей застыли флаги и арт-объекты, стилизованные под хоккейную тематику. Все это создает особое пространство, где челябинцы объединились в громогласной поддержке своей команды.
Ранее URA.RU писало, что во время домашних матчей «Трактора» в Челябинске 17 и 19 мая в городе будут работать две фан-зоны. Одна из них разместится возле арены «Трактор» с экраном. А вторая — автокинотеатр на парковке у Торгового центра.
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