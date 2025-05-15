Челябинский автор обвинил Кадышеву в использовании его песен без выплат

Музыкант Александр Незванов из Челябинской области заявил в программе «Малахов» на телеканале «Россия 1», что его песни исполняет Надежда Кадышева без его разрешения и выплаты авторских отчислений. По словам музыканта, он случайно обнаружил использование своих произведений на концерте певицы в 2023 году, после чего попытался урегулировать вопрос, но безрезультатно.
«Никаких разрешений, договоров не было вообще. Когда я услышал свою песню „Ветер туман несет“ в исполнении Кадышевой, был в шоке. Директор отказался со мной разговаривать, а потом мне предложили записать дуэт на песню „Прости за любовь“ — но без обсуждения финансовых условий», — рассказал Незванов в эфире.
Автор утверждает, что его произведения «Ветер туман несет», «Прости за любовь», «Я зову тебя, Родина» и другие использовались без его ведома. По его словам, демо-версии песен Кадышевой передавал администратор ее фан-клуба. При этом, как показала проверка на сайте организации «Российское авторское общество» , Незванов официально зарегистрирован как создатель этих композиций. Юристы в программе подтвердили, что даже для ремиксов требуется согласие автора оригинала.
Незванов не исключает обращения в суд, если вопрос не удастся решить мирным путем. Ранее ему также предлагали записать совместный трек с Кадышевой, но песня так и не вышла. А в диалоге с представителем Кадышевой Александром Костюком после концерта в 2023 году не обсуждалось подписание лицензионных соглашений и выплат за использование песен.
Агентство URA.RU обратилось с запросом к представителям Надежды Кадышевой для уточнения информации. Ответ будет опубликован после получения.
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