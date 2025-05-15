В Челябинске окончены суды по недострою, расположенному на перекрестке Молодогвардейцев и Братьев Кашириных. Борьба жителей и мэрии против скандальной стройки длилась восемь лет. Мэрия требовала в суде признать объект, расположенный на пешеходной зоне, самовольной постройкой и обязать бизнесмена Алексея Арбузова его снести, но проиграла суд. О том, что планируется построить на участке, сообщила помощник предпринимателя Ирина Плещева.
«Последние суды по недострою на Молодогвардейцев, 70,а завершились в марте. Закончить строительство необходимо за три года, уже осталось чуть больше двух, и предприниматель планирует это сделать, как только уладит другой спор», — сообщила помощник Алексея Арбузова, сообщает издание «74.ру».
Как отметила помощница Арбузова, работы на объекте пока не ведутся. Это связано со спором между инвесторами и застройщиками, ведь столько лет безрезультатно в объект вкладывались деньги. Если будет достигнуто мировое соглашение, строить ТЦ будут уже новые владельцы. Но концепция останется прежней — это будет одноэтажный торговый центр площадью 305 квадратных метров, высотой 4,5 метра. Торговые площади планируется сдавать в аренду.
В июне 2023 года Арбитражный суд отказал мэрии Челябинска в сносе недостроя, позже в апелляции и в кассации решение осталось прежним. В материалах дела говорится, что участок площадью 4053 квадрата был передан в аренду предпринимателю Сергею Малютину в 2012 году. На тот момент мэром города был Сергей Давыдов. Через год Малютин уступил право аренды участка Алексею Арбузову. Аренда сначала была краткосрочной, а потом ее продлевали. В декабре 2015 года предприниматель получил разрешение на строительство торгового комплекса сроком на два года, за которые нужно было завершить работы.
Далее 30 апреля 2017 года, когда начали готовить участок и огораживать его забором, жители возмутились. Они выступили против строительства объекта под их окнами и сноса деревьев. Челябинцы стали собираться вокруг застройки и протестовали. Потом начались суды, где они получили отказ.
Когда шли суды, мэрия настаивала на том, что работы на площадке на момент окончания срока разрешения на строительство еще не начались. При этом объект уже был поставлен на кадастровый учет. КУИЗО уведомлял предпринимателя об отказе от договора аренды и предлагал передать землю городу, но бизнесмен проигнорировал обращение. После мэрия через суд требовала признать недострой самовольной постройкой из-за его несоответствия проектной документации. Но обжаловать решение не удалось.
Летом 2024 года мэрия вынуждена была заключить с Арбузовым новый договор аренды. Зимой того же года мэрия требовала от бизнесмена оплатить долги — аренду за четыре года в размере 1,84 миллиона рублей и 246 тысяч (пени). В это время шли суды. В результате сумму арбитражный суд снизил до 170 тысяч рублей. Ведь в это время предприниматель не мог строить объект на участке.
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