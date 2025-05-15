В Челябинской области после южного циклона установится тепло

После прохождения южного циклона, вызвавшего в ночь на 15 мая осадки местами до 21,3 миллиметра, в Челябинской области на выходные дни установится сухая и теплая погода. Об этом говорится в прогнозе Челябинского центра по гидрометеорологии.
"16 мая в Челябинской области облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный с переходом днем в южной половине области на северо-восточный 4-9 метров в секунду, днем местами порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4-9 градусов, при прояснении падение до плюс одного, днем плюс 17-22 градуса", - говорится в прогнозе синоптиков.
Аналогичная погода ожидается и в областном центре - здесь ночью 16 мая максимум плюс девять, а днем плюс 19-21 градус.
Похожие температурные параметры сохранятся на Южном Урале и в выходные дни: при северо-западном ветре 3-8 метров в секунду (днем порывы до 12), ночью температура воздуха плюс 6-11, а днем 16-21.
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