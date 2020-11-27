В Екатеринбурге от коронавируса умер теневой алкомагнат

Мужчину уже похоронили в Азербайджане Фото: страница в соцсети

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Известный азербайджанский предприниматель, курировавший сбыт алкоголя, умер в Екатеринбурге от коронавируса. О смерти 43-летнего Эльхан Г. (редакция располагает его полным данными) агентству URA.RU сообщили несколько независимых источников.

«Наш хозяин все… Заболел коронавирусом и недавно умер», — сообщила сотрудница одной из торговых точек в Пионерском микрорайоне. По ее словам, одно из направлений деятельности алкомагната заключалась в кураторстве нелегальной продажи алкоголя в запрещенное законом время — после 23 часов — в Кировском районе Екатеринбурга.

По данным инсайдеров агентства, умерший бизнесмен курировал несколько магазинов, киосков на остановках транспорта. В свое время активно торговал алкоголем в районе Кировского оптового рынка (КОР). «Его магазины словно неприкасаемые. Полицейскими особо не проверяются, не закрываются. Один из таких находится на улице Сулимова в жилом доме, торгуют круглосуточно», — пояснил собеседник агентства. Кроме ночной торговли алкоголем о бизнесе умершего известно, что спиртные напитки поставлялись из Казахстана, без лицензирующей маркировки. «После смерти Эльхана на КОРе полицейские провели ряд облав. Почему этого не делали раньше — непонятно», — сообщил знакомый с ситуацией источник.

Фактически на коммерсанте не было зарегистрировано ни одного юридического лица. По данным системы СПАРК-Интерфакс, он закрыл единственное ИП в 2016 году. Видами деятельности значилась розничная торговля.