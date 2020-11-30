30 ноября 2020

Свердловский минздрав дал прогноз по коронавирусу. Данные с закрытого совещания

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, защитный костюм, медицинский работник, больница, covid-19, covid19, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
Свердловские медики ждут снижения заболеваемости Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в Свердловской области вышла на плато и в ближайшее время начнет снижаться. Такие данные озвучил на заседании комитета по соцполитике свердловского заксобрания областной министр здравоохранения Андрей Карлов.

«Никакой неофициальной статистики он не озвучил. Пик заболеваемости — 399 случаев — пришелся на 27 ноября. С тех пор количество заболевших не повышается», — рассказал URA.RU депутат заксобрания Егор Шаламовских. По его словам, Карлов признал, что система здравоохранения работает на пределе своей мощности, и не все вопросы решаются оптимально.

В частности, министр согласился, что не все больные свердловчане могут своевременно дозвониться до медучреждений из-за огромной нагрузки на call-центры в свердловских поликлиниках. «Call-центры поликлиник принимают по 20-25 тысяч звонков в сутки, горячая линия минздрава — до 1,5 тысячи звонков в сутки», — сообщил парламентарий. С меньшей загрузкой работают call-центр «Мотива» (тысяча звонков в сутки), горячие линии муниципалитетов (200-300 звонков), горячая линия ОНФ (100-200 звонков). Для их разгрузки свердловские власти создали единый областной центр обработки звонков, который будет принимать вызовы по номеру 122.

В свердловских больницах для борьбы с коронавирусом не хватает рабочих рук, хотя на текущий момент только в красных зонах трудятся 1 632 врача, 3 780 медсестер, 1 370 младших медработников, 1 622 ординатора и студента. При этом для реабилитации переболевших на базе санатория «Чусовское озеро» планируют открыть специализированный центр, учет очередников в который будет вестись в цифровом формате.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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