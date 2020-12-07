Челябинцы не спешат вызывать на дом Деда Мороза и снегурочку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Родители маленьких детей в Челябинске отказываются от традиционного вызова Деда Мороза со Снегурочкой на дом. Также в регионе не спешат покупать билеты на новогодние представления, заявил URA.RU министр культуры региона Алексей Бетехтин.

«Родители побаиваются приглашать домой Деда Мороза и Снегурочку, спрос на эту услугу уже упал в разы. Даже справка об отсутствии коронавируса выглядит неубедительно, так как человек мог заразиться уже после того, как сдал анализ, — сообщил URA.RU источник. Между тем в объявлениях появились предложения вызова на дом Деда Мороза, уже переболевшего коронавирусом.

«У меня есть выписка из больницы о том, что я переболел коронавирусом. Заказов почти нет», — заявил единственный в Челябинске Дед Мороз с антителами, которого агентство URA.RU нашло на сайте «Авито». Не торопятся родители и покупать билеты на новогодние представления.

«Обычно к этому моменту у нас распродано 99% билетов на новогодние представления. Сейчас даже с учетом 25% рассадки гостей продано всего 60% билетов. Люди боятся идти в театры. Что касается выступления Деда Мороза и Снегурочки на представлениях, то они будут идти со сцены, без прямого контакта с детьми», — уточнил URA.RU Бетехтин.