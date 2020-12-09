09 декабря 2020
08 декабря 2020

Министр ЖКХ Пермского края лишился заместителя

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут, чиновник, портфель, рука чиновника
Павел Ситкин уволился из министерства ЖКХ края Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель министра ЖКХ Пермского края Павел Ситкин покинул должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.

«Ситкин не работает больше в министерстве. 3 декабря у него был последний рабочий день, он написал заявление на увольнение по собственному желанию», — уточнила пресс-секретарь ведомства Инна Харисова.

Ранее стало известно, что Ситкин может уйти из краевого минЖКХ, состав которого полностью обновился летом этого года. URA.RU писало, что сейчас министерство возглавляет Андрей Кокорев, он же является вице-премьером правительства Прикамья. Заместителями Кокорева являются Андрей Красников (курирует сферу обращения с ТКО) и Иван Денисов, начальник управления городской среды.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...