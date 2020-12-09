Министр ЖКХ Пермского края лишился заместителя

Павел Ситкин уволился из министерства ЖКХ края Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в правительстве Пермского края

Заместитель министра ЖКХ Пермского края Павел Ситкин покинул должность. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе министерства.

«Ситкин не работает больше в министерстве. 3 декабря у него был последний рабочий день, он написал заявление на увольнение по собственному желанию», — уточнила пресс-секретарь ведомства Инна Харисова.

Ранее стало известно, что Ситкин может уйти из краевого минЖКХ, состав которого полностью обновился летом этого года. URA.RU писало, что сейчас министерство возглавляет Андрей Кокорев, он же является вице-премьером правительства Прикамья. Заместителями Кокорева являются Андрей Красников (курирует сферу обращения с ТКО) и Иван Денисов, начальник управления городской среды.