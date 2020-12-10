СМИ обнаружили связь вора в законе с владельцем крупных отелей

Журналисты обнаружили связь Алексея Суворова с владельцем гостиниц «Жемчужина» и «Пекин» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Криминальный авторитет Алексей Суворов (Петрик) имеет связи с владельцем крупных гостиниц «Жемчужина» (Сочи) и «Пекин» (Москва). Об этом свидетельствуют итоги журналистского расследования.

«[Алексей Суворов] связан с совладельцем ГК „Жемчужина“, купившего московскую гостиницу „Пекин“ в начале этого года», — передает ИА «Прайм Крайм». Связи Суворова с владельцами отелей удалось найти после аренды авторитетом пляжа в Сочи. Акционеры ГК «Жемчужина» и отказались комментировать связи с вором в законе. Пляжи Суворова смогут посещать постояльцы отеля «Приморская».

По информации информационного агентства, Суворов является главой славянского мафиозного клана. Он возглавил преступное объединение в 2009 году. Этот клан борется за контроль над московскими ресторанами, рынками, гостиницами и другими организациями, сообщает агентство. Отмечается, что Суворов живет за границей, чтобы избежать ареста российскими правоохранителями.