Медведев предложил изменить порядок зачисления детей в детсады

Председатель ЕР Дмитрий Медведев подвел итоги приема граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Педагоги должны обладать приоритетным правом зачисления ребенка в детский сад, где работают его родители. Такое поручение фракции «Единой России» в Госдуме дал председатель ЕР Дмитрий Медведев по итогам приема граждан. Кроме того, лидер партии инициировал ряд других социальных инициатив, позволяющих защитить права пенсионеров и должников за услуги ЖКХ.

Медведев провел прием совместно с секретарем Генсовета ЕР Андреем Турчаком. Всего к ним обратилось восемь человек. Заведующая детским садом из Свердловской области предложила наделить педагогов приоритетным правом зачисления ребенка в детский сад, где работают его родители. Сейчас распределение мест происходит без учета этого фактора «Инициатива, действительно, позволила бы закрепить кадры — мне кажется, что это важно, чтобы приходили заинтересованные, болеющие душой за свое дело, любящие свою работу воспитатели. Давайте сформулируем такие предложения, а я дам поручения нашим коллегам — „Единой России“ в Госдуме — их проработать», — подчеркнул Медведев.

Пенсионерка из Архангельской области— опекун двух несовершеннолетних детей — рассказала, что как пенсионер и жительница Крайнего Севера имеет право на оплату проезда к месту отдыха и обратно. Однако в Пенсионном фонде ей отказывают в этой льготе. Председатель партии подчеркнул, что ситуация выглядит «абсолютно несправедливой». «Это миссия социальная. Это просто людей, которые такую серьезную работу ведут, как вы, демотивирует, обижает и создает проблемы», — сказал Медведев. Он поручил подготовить запрос в Пенсионный фонд, чтобы урегулировать вопрос.

Декада приема граждан проходила по всей стране — в частности, в Курганской области Фото: предоставлено пресс-службой ЕР

Жительница Курганской области озвучила предложение о том, что банкам нужно информировать клиентов о судебных решениях, которые касаются списаний с их счетов. Она рассказала, как ресурсоснабжающая компания сняла с ее банковских карт сумму, многократно превышающую сумму задолженности. «Действительно, есть такие ситуации, когда снимают неправильно: или не за что, или после погашения задолженности. Потому что ситуация может меняться — в один день документа нет, потом он появляется, но до банка сведения не доходят, и начинается „катавасия“. Однако такое внесудебное взыскание, снятие денег с карт, не означает, что это нужно делать анонимно, не извещая плательщика», — согласился глава ЕР.

Кроме того, по поручению Медведева парламентарии проработают еще ряд социальных инициатив. В частности, это поправки в Трудовой кодекс, которые пресекут возможность бесконечно перезаключать срочные трудовые договоры.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в свою очередь, в целом подвел итоги декады приема граждан. Она прошла по всей стране с 1 по 10 декабря. Приемы проводили депутаты всех уровней, сенаторы, губернаторы, секретари региональных отделений. За десять дней к ним обратились более 80 тысяч человек. Большинство вопросов носили социальный характер — поддержка врачей, обеспечение лекарствами, проблемы ЖКХ и благоустройства. Около трети проблем удалось решить оперативно, рассказал Андрей Турчак. Остальные будут проанализированы для дальнейшей отработки.

«Наибольшую активность по обращениям мы зафиксировали в Татарстане, Камчатском крае, Псковской области, Северной Осетии и Республике Алтай. Мы систематизировали вопросы, которые граждане на этих приемах задавали. По итогам будет подготовлена проблемная карта по каждому конкретному случаю обращения — и в том числе, по типовым, которые характерны для того или иного региона. Мы обязательно [их] в короткие сроки отработаем с исполнительной властью на уровне субъектов, а если их нужно будет решать их на федеральном уровне здесь, то обязательно будем обращаться в профильные министерства и ведомства», — сказал Турчак.

Во время декады от жителей Свердловской области поступило около 1000 обращений Фото: предоставлено пресс-службой ЕР

«Оперативно удалось решить сразу несколько вопросов. Например, оказание материальной помощи многодетной семье, пострадавшей во время пожара. Или выделение денежных средств на поощрение отличников учебы», — подвел итоги декады курганский представитель партии Александр Сапожников. «Во время декады от жителей Свердловской области поступило около 1000 обращений, половина из них решены в оперативном порядке. В частности, оказана финансовая помощь трем городским филиалам Всероссийского общества слепых, решен вопрос о выделении благотворительной помощи в организации спортивного турнира», — добавил руководитель региональной общественной приемной председателя ЕР Михаил Клименко.

Медведев подчеркнул, что практика проведения декады приемов хорошо зарекомендовала себя. «Я надеюсь, что все те поручения, все те проблемы, с которыми люди в нашей стране обращались в приемные в течение этой декады, — они будут самым внимательным образом проанализированы органами исполнительной власти, а в тех случаях, когда речь идет о принятии нормативных решений, — и нашими коллегами в региональных органах законодательной власти, в Госдуме. Обязательно этот вопрос проработаем и с коллегами из правительства», — резюмировал он.

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