Мэр Тюмени усилился новым статусом

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Заседание Тюменской городской думы. Тюмень, кухарук руслан
Руслан Кухарук возглавил Союз российских городов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Мэр Тюмени Руслан Кухарук стал президентом правления Союза российских городов. Об этом сообщили в городской администрации. Ранее эту должность занимал вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров.

«Сегодня прошло заседание правления Союза российских городов. Глава города Тюмени Руслан Николаевич Кухарук избран президентом данной организации. За это решение проголосовало большинство. Тюмень является лидером по многим вопросам, и, естественно, наш опыт реализации проектов, методическая помощь востребованы у коллег из различных городов. Поэтому и было предложено, чтобы глава города возглавил данную организацию», — рассказали на сайте горадминистрации.

Там добавили, что Союз российских городов занимается рассмотрением вопросов, позволяющих органам местного самоуправления заниматься комплексным развитием территорий, а также решать задачи, поставленные в Национальных проектах. Методические рекомендации и предложения Союза учитываются органами государственной власти всех уровней. Экс-президент Союза российских городов Мошаров занимал эту должность с 2014 года. Свою отставку он объяснил тем, что основная работа отнимает у него слишком много времени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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