Челябинский вице-губернатор лишится важного поста

Станислав Мошаров сдает пост в федеральной структуре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров 11 декабря сложит полномочия президента Союза российских городов. Об этом сообщил URA.RU источник в правительстве региона.

«Мошаров уходит из организации. Должность получит мэр Тюмени Руслан Кухарук», — рассказал URA.RU собеседник. Он также напомнил, что ранее Мошаров избавился от поста председателя Ассоциации «Города Урала». В этом амплуа в феврале 2020 года его сменил мэр Екатеринбурга Александр Высокинский.

«Да, я слагаю с себя полномочия председателя. Сейчас я слишком занят на основной работе», — заявил URA.RU Мошаров. Получить комментарий его предполагаемого сменщика Кухарука оперативно не удалось.

Президентом Союза городов Мошаров являлся с 2014 года, председателем Ассоциации «Города Урала» он стал годом раньше. В тот момент он еще был главой Челябинска и спикером городской думы.

Ассоциация «Города Урала» была основана в июле 1997 года, включая крупнейшие города УрФО. Первым главой этого «клуба мэров» был мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий. Союз российских городов ведет свою историю с 1991 года, первым его президентом был глава Рязани Валерий Рюмин, а с 2001 по 2009 год все тот же Чернецкий.