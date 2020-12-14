14 декабря 2020

Свердловские депутаты придумали, как продлить свои полномочия

© Служба новостей «URA.RU»
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При определенном стечении обстоятельств, депутатские полномочия могут продлиться почти на полгода Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Свердловские депутаты нашли способ продлить свои полномочия. Как рассказал URA.RU председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Владимир Никитин, для этого предлагается внести изменения в закон о статусе депутата.

Если по существующему закону полномочия депутатов имеют конкретную дату окончания — через 5 лет после выборов, то теперь в него предлагается внести формулировку: «с момента начала работы Законодательного Собрания Свердловской области нового созыва», пояснил парламентарий. По его словам, поправка в закон призвана привести его в соответствие с областным Уставом. «В Уставе написано, что полномочия депутата оканчиваются с началом работы нового созыва, а в законе по-другому. Представьте совсем дикий вариант: прошли выборы, 2/3 депутатов не выбрали. Пока состоятся новые, пройдет месяцев 5. Кто в это время законы принимать будет?!» — прокомментировал Владимир Никитин.

Между тем, в заксобрании распространились слухи о том, что новшество может быть связано с досрочными выборами. Спикер Людмила Бабушкина подчеркнула, что вносимое изменение не имеет к этому никакого отношения. «После выборов до первого заседания Законодательного Собрания депутаты прежнего созыва уже сложили полномочия, а вновь избранные не вступили в полномочия. Предлагается, что полномочия прежнего созыва должна заканчиваться с первым заседанием ЗС, где будут определены комитеты, должности, полномочия депутатов нового созыва», — сказала спикер.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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