Полиция проводит проверку инцидента с избиением пенсионерки Ирины Дремлюги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Внук 63-летней Ирины Дремлюги два года избивал ее, морил голодом и отбирал пенсию. Об этом сообщили соседи пенсионерки.

«В Челябинске внук два года избивал и морил голодом свою бабушку», — передает проект Mash со ссылкой на соседей Дремлюги. Отмечается, что внук поселился в квартире пенсионерки после того, как ее дочь попала в тюрьму. Он забирал всю пенсию Дремлюги. На состояние пенсионерки обратили внимание соседи, которые вызвали полицию.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили информацию об избиениях. «В Курчатовском районе возбуждено административное производство по статье 6.1.1 (Побои)», — сообщил представитель пресс-службы.

Сейчас полиция проводит проверку инцидента. Дремлюга находится в больнице с истощением, черепно-мозговой травмой и другими болезнями.