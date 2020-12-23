Новый вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов отправится в первую рабочую поездку по городам округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор вошла в состав Госсовета РФ — новый замгубернатора отправляется в первую рабочую поездку и займется главным долгостроем — ОМОН провел обыск в администрации Кондинского района. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:

Глава Югры стала членом Госсовета

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в обновленный состав Госсовета РФ и 24 декабря примет участие в заседании в Москве. В этот же день она примет участие в заседании попечительского совета МГУ.

Новый вице-губернатор будет контролировать проблемный долгострой

Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов наделен полномочиями для решения проблемы строительства главного медицинского долгостроя региона — Нижневартовской окружной больницы.

В то же время Вадим Шувалов отправится в первую рабочую командировку по городам Югры. Он посетит Лангепас, Радужный, Покачи, Нижневартовск и Нижневартовский район.

В ЛДПР Югры произошел раскол

В югорском отделении либерал-демократов обострился внутрипартийный конфликт после смены регионального координатора, которым стал депутат тюменской облдумы Артем Зайцев. Партийцы недовольны тем, что их мнения никто не спросил.

Обостряется борьба за кресло мэра Сургута

По мнению политологов, выборы главы Сургута могут спровоцировать борьбу местных кланов. И для решения проблемы по выборам придется вмешиваться окружным властям.

Силовики провели обыск в администрации югорского района

В администрации Кондинского района прошли обыски с участием сотрудников ОМОН в рамках расследования уголовного дела по злоупотреблению чиновниками должностными полномочиями. Своими действиями чиновники нанесли ущерб в 314 млн рублей.