Новый вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов отправится в первую рабочую поездку по городам округа
Губернатор вошла в состав Госсовета РФ — новый замгубернатора отправляется в первую рабочую поездку и займется главным долгостроем — ОМОН провел обыск в администрации Кондинского района. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 декабря — в обзоре URA.RU:
Глава Югры стала членом Госсовета
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова вошла в обновленный состав Госсовета РФ и 24 декабря примет участие в заседании в Москве. В этот же день она примет участие в заседании попечительского совета МГУ.
Новый вице-губернатор будет контролировать проблемный долгострой
- Вице-губернатор ХМАО Вадим Шувалов наделен полномочиями для решения проблемы строительства главного медицинского долгостроя региона — Нижневартовской окружной больницы.
- В то же время Вадим Шувалов отправится в первую рабочую командировку по городам Югры. Он посетит Лангепас, Радужный, Покачи, Нижневартовск и Нижневартовский район.
В ЛДПР Югры произошел раскол
- В югорском отделении либерал-демократов обострился внутрипартийный конфликт после смены регионального координатора, которым стал депутат тюменской облдумы Артем Зайцев. Партийцы недовольны тем, что их мнения никто не спросил.
Обостряется борьба за кресло мэра Сургута
- По мнению политологов, выборы главы Сургута могут спровоцировать борьбу местных кланов. И для решения проблемы по выборам придется вмешиваться окружным властям.
Силовики провели обыск в администрации югорского района
- В администрации Кондинского района прошли обыски с участием сотрудников ОМОН в рамках расследования уголовного дела по злоупотреблению чиновниками должностными полномочиями. Своими действиями чиновники нанесли ущерб в 314 млн рублей.
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