Московский клуб опечатали после концерта «Кровостока»

Под санкции попало столичное заведение «ГЛАВCLUB» Фото: Владимир Андреев

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Московский ночной клуб «ГЛАВCLUB» попал под санкции Роспотребнадзора. Заведение закрыли на неопределенный срок после концерта группы «Кровосток» из-за нарушения масочного режима.

«В соответствии с требованиями норм КоАП РФ руководство клуба официально уведомлено о явке для составления протоколов об административном правонарушении, о временном запрете деятельности клуба и проведении опечатывания помещений клуба», — говорится в сообщении Роспотребнадзора. Кроме того, в отношении администрации заведения было возбуждено дело об административном правонарушении.

Поводом для временного закрытия и опечатывания клуба послужил концерт группы «Кровосток», прошедший 19 декабря. По информации представителей ведомства, в ходе концерта зрители находились без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

Ранее в социальных сетях возмутились бездействию Роспотребнадзора после прошедшей в Екатеринбурге вечеринки с участием группы «Машина времени». По информации СМИ, вечеринка прошла в ресторане Gavi, расположенном на набережной реки Исеть.