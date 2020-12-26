Воспитатель разрешила прийти ребенку с температурой на елку, если недомогание спадет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Воспитатель одного из детских садов Качканара (Свердловская область) предложил ребенку с температурой прийти на утренник, если у того спадет недомогание. Девочка должна была прочитать стих на мероприятии. Скриншот переписки появился в паблике «Подслушано в Качканаре» во «ВКонтакте».

В общем чате в WhatsApp мама девочки написала, что у ее ребенка поднялась температура и она хочет вызвать врача на дом. Также женщина попросилась прийти на утренник, если ее дочке станет легче. «Если утром не будет температуры, обязательно придите, у вас ведь стишок, и мы уже табеля закрыли, может доходите еще три дня», — написал воспитатель детского сада.

Ранее врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко посоветовала вызывать врача при первых симптомах простуды. Она также отметила, что у гриппа, ОРВИ и коронавируса есть схожие симптомы.

Фото: «ВКонтакте», «Подслушано в Качканаре»