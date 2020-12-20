Воспитанники свердловского детсада обожглись ультрафиолетом

Следователи выясняют обстоятельства происшествия Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В одном из детских садов города Полевского (Свердловская область) воспитанники на днях получили ожоги от бактерицидной лампы, включенной для обезвреживания коронавирусной инфекции. Следователи ищут основания для возбуждения уголовного дела. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

В настоящий момент проводится доследственная проверка по факту инцидента. По предварительным данным, бактерицидная лампа была включена сотрудниками вместе с обычным освещением. «В рамках проверочных мероприятий будет дана правовая оценка этой ситуации на предмет возможного наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — сообщили агентству в пресс-службе регионального СКР. Также назначена судебно-медицинская экспертиза для определения тяжести вреда здоровью пострадавших детей.

Кроме прочего, следователи опрашивают родителей детей, сотрудников детского сада, анализируют документы. По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало, что термические ожоги лица и глаз от бактерицидной лампы получила жительница Екатеринбурга. Инцидент произошел в здании прокуратуры Орджоникидзевского района, куда женщина пришла на прием.