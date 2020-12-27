27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

В Башкирии стреляли в бизнесмена из Магнитогорска

© Служба новостей «URA.RU»
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Оружие и патроны. Челябинск, оружие, ружье, курок
Несчастный случай произошел на охоте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Башкирии во время охоты ранен житель Челябинской области, бизнесмен из Магнитогорска. Случайный выстрел сделал друг пострадавшего, также челябинец.

Инцидент произошел в лесном массиве близ деревни Мухаметово Абзелиловского района, с которым граничит Магнитогорск. «Оба приехали в Башкирию из Челябинской области, чтобы поохотиться. 52-летний бизнесмен решил зарядить свое ружье, но при постановке на предохранитель случайно выстрелил в своего друга», — пишет сайт ufacitynews со ссылкой на собственные источники.

Пострадавший — директор коммерческой фирмы из Магнитогорска. В момент выстрела он находился возле машины Toyota Land Cruiser, на которой друзья приехали в лес. Мужчина доставлен в больницу с огнестрельным ранением живота. На место ЧП прибыла полиция. Обстоятельства дела выясняет следствие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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