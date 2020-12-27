В Башкирии стреляли в бизнесмена из Магнитогорска

В Башкирии во время охоты ранен житель Челябинской области, бизнесмен из Магнитогорска. Случайный выстрел сделал друг пострадавшего, также челябинец.
Инцидент произошел в лесном массиве близ деревни Мухаметово Абзелиловского района, с которым граничит Магнитогорск. «Оба приехали в Башкирию из Челябинской области, чтобы поохотиться. 52-летний бизнесмен решил зарядить свое ружье, но при постановке на предохранитель случайно выстрелил в своего друга», — пишет сайт ufacitynews со ссылкой на собственные источники.
Пострадавший — директор коммерческой фирмы из Магнитогорска. В момент выстрела он находился возле машины Toyota Land Cruiser, на которой друзья приехали в лес. Мужчина доставлен в больницу с огнестрельным ранением живота. На место ЧП прибыла полиция. Обстоятельства дела выясняет следствие.
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