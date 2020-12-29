Росстат зафиксировал новый рекорд по смертности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 29 декабря, — 388-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 304-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 524 079, достигнув отметки в 81 645 857. Выздороветь из них удалось 57 634 650 пациентам (+451 924). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 781 062 человек (+9 414).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 19 772 255 человек. Следом идут Индия (10 224 797) и Бразилия (7 506 890). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 078 035 инфицированных.

Вакцина и лекарство

Ученые заявили, что перед вакцинацией от коронавируса людям старше 60 лет необходимо дождаться ремиссии всех хронических заболеваний. Ставить прививку при обострениях опасно. Кроме того, важно не употреблять алкоголь и соблюдать меры предосторожности. Тем временем в Кремле пояснили, почему президент РФ Владимир Путин решил сделать прививку только сейчас. Все дело в том, что глава государства не мог планировать свою вакцинацию, пока Минздрав не разрешил ставить прививки людям старше 60 лет.

По информации вице-премьера по вопросам соцполитики Татьяны Голиковой, российский препарат «Спутник V» способен побороть мутировавший британский COVID. Тем не менее, российские ученые сейчас изучают геном нового штамма. Более того, комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca сможет обеспечить иммунитет от инфекции на два года.

Тем временем депутат Верховной рады, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович назвал отказ властей Украины от «Спутник V» спланированным уничтожением народа . Как считает Рабинович, Киев «обязан вернуться к российской вакцине», если власти действительно хотят «выйти из этой ситуации с коронавирусом» и Украине нужна вакцинация.

Коронавирус в России

Россияне стали реже выздоравливать после коронавируса. За прошедшие сутки в России подтверждено 27 787 новых случаев заболевания коронавирусом. Скончались от инфекции 487 человек, 20 480 выздоровели. Росстат зафиксировал рекордную смертность от COVID-19 в ноябре. В этом месяце инфекция была признана основной причиной смерти 19 626 человек граждан.

На границе с РФ, в Финляндии, был обнаружен британский штамм COVID. Сейчас медики пытаются выявить контактировавших с больным человеком, чтобы остановить распространение. В связи с этим авиасообщение с Британией будет приостановлено еще как минимум две недели.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что последствия Covid-19 для каждого человека проявляются по-разному, наряду с рубцами в легких — фиброзом. Их локализация зависит от того, в каком органе наиболее повреждены сосуды. По словам врача, через повреждение питающих сосудов могут быть повреждены почки, печень, сердце, мозг или нервная система. При этом ученые подчеркнули, что коронавирус — это круглогодичное заболевание , а не сезонное.

Коронавирус в мире

Представители Всемирной организации здравоохранения уверены, что коронавирус продолжит мутировать , это естественный процесс. Ученые пообещали внимательно следить за новыми штаммами. Главный инфекционист США Энтони Фаучи полагает, что худшие месяцы пандемии еще впереди. Ситуацию усугубят новогодние праздники.

Американские врачи из клиники Майо предупредили о новых необычных симптомах , предшествующих респираторным проявлениям коронавируса. COVID может вызывать легкие желудочно-кишечные симптомы, в том числе потерю аппетита, тошноту, рвоту и диарею. А китайские медики в своем новом исследовании пришли к выводу, на дистанционном обучении у детей в полтора раза быстрее развивается близорукость. Такая форма обучения может привести к значительному увеличению общей распространенности миопии в популяции.