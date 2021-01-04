Молодежная сборная РФ проиграла сборной Канаде с разгромным счетом
Сборная Канады разгромила Россию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Проигрыш был всухую — со счетом 5:0.
Россиян итог матча огорчил. Пользователи соцсетей предлагают членам российской молодежной сборной по хоккею заняться футболом и винят во всем судей, злой рок и другие факторы.
Фанаты жестко критикуют спортсменов после проигрыша
Некоторым болельщикам испортили настроение на остаток новогодних праздников…
…а кто-то и не рассчитывал на другой исход
Теперь лучшее, что ждет сборную РФ — третье место…
…но некоторые уже уверены в другом
Находятся и те, кто не унывает при любом раскладе
Фанаты стараются найти виновных в проигрыше спортсменов
Другие, тем временем, уже смотрят в будущее и делают прогнозы
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