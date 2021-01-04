04 января 2021

В соцсетях огорчены проигрышем российских хоккеистов. «Пусть идут в футбол»

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие новой ледовой арены. Свердловская область, Реж, хоккей, хоккейная форма
Молодежная сборная РФ проиграла сборной Канаде с разгромным счетом Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сборная Канады разгромила Россию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Проигрыш был всухую — со счетом 5:0.

Россиян итог матча огорчил. Пользователи соцсетей предлагают членам российской молодежной сборной по хоккею заняться футболом и винят во всем судей, злой рок и другие факторы.

Фанаты жестко критикуют спортсменов после проигрыша
Фото: соцсети
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Фото: соцсети
…а кто-то и не рассчитывал на другой исход
Фото: соцсети
Теперь лучшее, что ждет сборную РФ — третье место…
Фото: соцсети
…но некоторые уже уверены в другом
Фото: соцсети
Находятся и те, кто не унывает при любом раскладе
Фото: соцсети
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Фото: соцсети
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Фото: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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