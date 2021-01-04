Сборная Канады разгромила Россию в матче молодежного чемпионата мира по хоккею. Проигрыш был всухую — со счетом 5:0.

Россиян итог матча огорчил. Пользователи соцсетей предлагают членам российской молодежной сборной по хоккею заняться футболом и винят во всем судей, злой рок и другие факторы.

…а кто-то и не рассчитывал на другой исход

Теперь лучшее, что ждет сборную РФ — третье место…

…но некоторые уже уверены в другом

Находятся и те, кто не унывает при любом раскладе

Другие, тем временем, уже смотрят в будущее и делают прогнозы

Фото: соцсети