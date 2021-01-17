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Самое актуальное в ХМАО на 18 января. Выборы в Сургуте предложили перезапустить, школьники вернутся за парты

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит кандидата в губернаторы Тюменской области Александра Моора. Нижневартовск, портрет, воздушные шарики, молится, сложенные ладони, комарова наталья
Глава Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии спортивного комплекса в Когалыме (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пост первого вице-губернатора остается вакантным — ученики вернутся в школы — глава региона открыла спорткомплекс в Когалыме — выборы в Сургуте предложили перезапустить. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 18 января — в обзоре URA.RU:

Первого замгубернатора пока не будут назначать

  • В правительстве ХМАО пока никого не будут переназначать на должность первого вице-губернатора, которую раньше занимал Геннадий Бухтин. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. На текущий момент, на этот пост претендуют депутат Думы ХМАО Андрей Филатов и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

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