Глава Югры Наталья Комарова приняла участие в открытии спортивного комплекса в Когалыме (архивное фото)
Пост первого вице-губернатора остается вакантным — ученики вернутся в школы — глава региона открыла спорткомплекс в Когалыме — выборы в Сургуте предложили перезапустить. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 18 января — в обзоре URA.RU:
Первого замгубернатора пока не будут назначать
- В правительстве ХМАО пока никого не будут переназначать на должность первого вице-губернатора, которую раньше занимал Геннадий Бухтин. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте региона. На текущий момент, на этот пост претендуют депутат Думы ХМАО Андрей Филатов и глава Сургутского района Андрей Трубецкой.
Школьники переходят на очное обучение
- Ученики 6-8 и 10 классов с 18 января переходят на обучение в школах. Об этом URA.RU рассказал директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
Глава Югры открыла спорткомплекс
- Губернатор ХМАО Наталья Комарова и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов открыли новый спортивный комплекс «Олимп», недавно построенный в Когалыме.
Выборы мэра Сургута могут отложить
- Депутат Госдумы и экс-глава Сургута Александр Сидоров предложил перезапустить процедуру выборов мэра города. Об этом он заявил URA.RU.
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