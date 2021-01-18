Заболевших челябинцев становится все больше и больше Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Cегодня, 19 января — 409-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 325-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. По итогам прошедших суток в Челябинской области число зараженных достигло 41 471, выздоровели 27 188 и скончались 1 508 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 3 591 066 (+22 857) случаев заражения. Вылечились 2 978 764 (+18 333) пациента — почти 83% от заболевших. Умерли 66 037 (+471) человек — 1,8% от заразившихся.

Область возвращается к рекордам по коронавирусу

По данным на 18 января в регионе зафиксировано 302 случая заражения коронавирусом за сутки. Накануне произошло 303 заражения, днем ранее 301. С конца декабря заболеваемость снижалась, упав с 317 заражений до 291 за сутки — теперь обозначился обратный процесс. Умерли 16 жителей региона, при этом рекордом смертности пациентов с коронавирусом с начала пандемии являются 17 погибших за день.

Погибшим от COVID врачам установят памятник

В Челябинске выбрали место для памятника медикам, умершим в ходе борьбе с коронавирусом. Монумент появится в сквере Адреевского, который расположен на пересечении улиц Худякова и Воровского, неподалеку от медицинской академии. Ранее предполагалось установить памятник на Кировке в центре Челябинска. С начала пандемии в Челябинской области заболели COVID и скончались около 50 медицинских работников: водители скорой помощи, фельдшеры, медсестры и врачи разных специальностей.

Вакцинация в торговых центрах откладывается

Массовая вакцинация от коронавируса в торгово-развлекательных комплексах (ТРК) области станет возможной с поступлением крупных партий вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Новая вакцина хранится при +2-8 градусов, что обеспечить гораздо проще, чем -18 градусов для «Спутника V». «Но все же проще начать вакцинацию в поликлиниках и здравпунктах крупных предприятий. На заводах, к примеру, пригласить человека на повторную прививку легко. А как гарантировать, что житель после прививки в ТРК не забудет про вторую дозу? А привитым считается человек через 21 день после второй прививки», — указал URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.