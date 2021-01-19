Врач раскрыл, когда в Челябинск привезут третью вакцину от COVID

Челябинцы ждут препарат от Центра Чумакова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Третья вакцина от коронавируса — препарат от Центра Чумакова, регистрация которой намечена на 19 января, прибудет в Челябинскую область не ранее апреля. Таким мнением поделился с URA.RU главный внештатный эпидемиолог минздрава региона Александр Выгоняйлов.

«У меня нет точной информации о дате поступления вакцины от Центра Чумакова в Челябинскую область. Сегодня только подадут документы на регистрацию этого препарата в Министерство здравоохранения РФ. Не думаю, что это произойдет раньше апреля текущего года», — отметил URA.RU Выгоняйлов.

Эпидемиолог подчеркнул, что это инактивированная вакцина, которая содержит все фрагменты вируса, поэтому для ее применения есть дополнительные противопоказания. Ранее регистрированные вакцинальные препараты относятся к так называемым субъединичным вакцинам, то есть не содержат непосредственно сам коронавирус.

Температурный режим хранения и транспортировки этой вакцины соответствует холодовой цепи для большинства других вакцин — около 2-8 градусов тепла. Схема работы с такими препаратами давно отработана.