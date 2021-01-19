Уполномоченный следит за состоянием здоровья арестованного старца Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Свердловский уполномоченный по правам человека Татьяна Мерзлякова оценила ситуацию в Среднеуральском женском монастыре, духовник которого Сергий (Романов) отлучен от церкви и арестован. По ее словам, это не имущественный конфликт, а внутрицерковный, но духовник обители и его пиарщик перешли границы допустимого.

«Когда я получила от Всеволода [Могучева — пиарщика отца Сергия] первый ролик речью тогда еще схиигумена Сергия, я поняла, что, если мы за более мелкие вещи привлекаем блогеров и тех, кто делает репосты, то здесь могут быть проблемы. Проклятия, которые шли от батюшки — это не по-божески. Я предвидела, что это приведет к внутрицерковному конфликту. И Всеволода предупреждала: „У тебя будут проблемы“, но они меня не услышали», — рассказала Мерзлякова журналистам.

По ее словам, люди в Москве усмотрели в проповедях отца Сергия национализм. «Говорят, что у нас [в Екатеринбурге] — маятник: есть Ельцин-Центр, а есть националистическая составляющая в данном монастыре», — говорит омбудсмен. При этом и действия силовиков, которые последовали, были «достаточно грубыми». «Они также требуют своей оценки — проверку ведет следственный отдел СКР по Верхней Пымше», — сообщила Мерзлякова.

По ее словам, конфликт епархии и Среднеуральского монастыря носит не имущественный, а внутрицерковный характер: расхождения возникли именно из-за неприятия отцом Сергием и его адептами ограничений по COVID. Но, по мнению омбудсмена, в монастыре уже не осталось тех, кто готов оказывать активное сопротивление властям. «Надеюсь, мы здесь наладим мир», — говорит Мерзлякова. Также, по ее словам, она готова при необходимости посетить отца Сергия в СИЗО «Матросская тишина» вместе с омбудсменом Москвы.