Самое важное в России и в мире на 20 января. В Кремле прокомментировали расследование о «дворце Путина», Байден стал президентом США, в РФ объединяются три партии

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Пресс-конференция с участием пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Москва, песков дмитрий, портрет
Представитель Кремля Дмитрий Песков высказался о расследовании Алексея Навального Фото: Андрей Махонин © URA.RU

Путин готов к добрососедским отношениям с США — Джо Байден стал президентом США — Песков прокомментировал расследование Навального о «дворце Путина» — в России объединятся три партии — представитель МИД РФ высказалась об отмене ЧМ-21 в Белоруссии. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 20 января — в обзоре URA.RU:

Путин заинтересован в хороших отношениях с США

Президентом США стал Джо Байден, а Трамп выступил с прощальной речью

  • Новым президентом США стал Джо Байден. Из-за пандемии на церемонию пригласили узкий круг лиц, в том числе трех бывших президентов Америки: Джорджа Буша, Билла Клинтона и Барака Обаму. Экс-президент Дональд Трамп на вступление в должность нового главы государства не явился.
  • До этого Трамп выступил с прощальным обращением. В частности, он заявил, что власти США отвечают перед народом.
  • Также Трамп помиловал 73 человека, которые совершили преступления, и смягчил приговоры еще 70 лицам. В частности, в список попали бывший советник Трампа Стивен Бэннон и рэпер Кодак Блэк. Однако Трамп не стал подписывать указ о помиловании себя и своей семьи.

В Кремле прокомментировали расследование Навального о «дворце Путина»

  • В Кремле опровергли наличие у президента Владимира Путина имущества, которое показал в своем расследовании «Фонд борьбы с коррупцией» (является иностранным агентом) блогера Алексея Навального.
  • В то же время глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что Навальный вернулся в РФ для дестабилизации ситуации в стране.
  • Сам Навальный, который находится в московском следственном изоляторе «Матросская тишина», написал заявление с просьбой, чтобы к нему не приводили никого, кроме его адвокатов.

В России объединятся три партии

  • Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что готовится объединение его партии с организациями «За правду» и «Патриоты России». По словам сотрудников пресс-службы СР, оно состоится в ближайшее время.
  • По мнению инсайдеров, после этого слияния Миронов утратит единоличное лидерство в новом политическом образовании.

В МИД РФ прокомментировали отмену проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии

  • Решение лишить Минск права провести чемпионат мира по хоккею 2021 года является политизированным. С такой точкой зрения выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Донбасс может провести повторный референдум

  • Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса готовы еще раз провести референдум и подтвердить свою независимость от Украины.
  • Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, в свою очередь, считает, что Пушилин в вопросе Донбасса «ничего не решает», и заявил, что Кремль мог сменить свою стратегию по Донбассу.

Высокопоставленный чиновник может уйти в отставку

  • Первый замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич в ближайшие 2-3 недели может уйти в отставку. Об этом журналистам рассказали источники в российском правительстве и администрации президента.

В Мадриде произошел взрыв

  • В центре Мадрида прогремел мощный взрыв, который разрушил часть одной из улиц города. По данным испанских СМИ, взрыв произошел из-за утечки газа.
  • По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.

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