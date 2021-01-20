Путин готов к добрососедским отношениям с США — Джо Байден стал президентом США — Песков прокомментировал расследование Навального о «дворце Путина» — в России объединятся три партии — представитель МИД РФ высказалась об отмене ЧМ-21 в Белоруссии. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 20 января — в обзоре URA.RU:
Путин заинтересован в хороших отношениях с США
- Президент России Владимир Путин является сторонником развития российско-американский отношений. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президентом США стал Джо Байден, а Трамп выступил с прощальной речью
- Новым президентом США стал Джо Байден. Из-за пандемии на церемонию пригласили узкий круг лиц, в том числе трех бывших президентов Америки: Джорджа Буша, Билла Клинтона и Барака Обаму. Экс-президент Дональд Трамп на вступление в должность нового главы государства не явился.
- До этого Трамп выступил с прощальным обращением. В частности, он заявил, что власти США отвечают перед народом.
- Также Трамп помиловал 73 человека, которые совершили преступления, и смягчил приговоры еще 70 лицам. В частности, в список попали бывший советник Трампа Стивен Бэннон и рэпер Кодак Блэк. Однако Трамп не стал подписывать указ о помиловании себя и своей семьи.
В Кремле прокомментировали расследование Навального о «дворце Путина»
- В Кремле опровергли наличие у президента Владимира Путина имущества, которое показал в своем расследовании «Фонд борьбы с коррупцией» (является иностранным агентом) блогера Алексея Навального.
- В то же время глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин заявил, что Навальный вернулся в РФ для дестабилизации ситуации в стране.
- Сам Навальный, который находится в московском следственном изоляторе «Матросская тишина», написал заявление с просьбой, чтобы к нему не приводили никого, кроме его адвокатов.
В России объединятся три партии
- Глава «Справедливой России» Сергей Миронов заявил, что готовится объединение его партии с организациями «За правду» и «Патриоты России». По словам сотрудников пресс-службы СР, оно состоится в ближайшее время.
- По мнению инсайдеров, после этого слияния Миронов утратит единоличное лидерство в новом политическом образовании.
В МИД РФ прокомментировали отмену проведения ЧМ по хоккею в Белоруссии
- Решение лишить Минск права провести чемпионат мира по хоккею 2021 года является политизированным. С такой точкой зрения выступила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Донбасс может провести повторный референдум
- Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что жители Донбасса готовы еще раз провести референдум и подтвердить свою независимость от Украины.
- Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, в свою очередь, считает, что Пушилин в вопросе Донбасса «ничего не решает», и заявил, что Кремль мог сменить свою стратегию по Донбассу.
Высокопоставленный чиновник может уйти в отставку
- Первый замглавы Минэкономразвития России Михаил Бабич в ближайшие 2-3 недели может уйти в отставку. Об этом журналистам рассказали источники в российском правительстве и администрации президента.
В Мадриде произошел взрыв
- В центре Мадрида прогремел мощный взрыв, который разрушил часть одной из улиц города. По данным испанских СМИ, взрыв произошел из-за утечки газа.
- По предварительным данным, в результате инцидента пострадали шесть человек.
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