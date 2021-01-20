Депутат заксобрания стал конкурентом врио мэра Екатеринбурга

Михаил Зубарев называет себя самостоятельным кандидатом Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Смена власти в Екатеринбурге

Депутат заксобрания Свердловской области от ЛДПР Михаил Зубарев подал документы для участия в конкурсе на место главы Екатеринбурга, сообщил источник URA.RU во властных структурах. Факт выдвижения подтвердил сам Зубарев. На текущий момент на выборы нового градоначальника заявился 21 кандидат, большинство из них не имеют серьезного политического статуса.

По словам Зубарева, выборы мэра для него — вызов самому себе. «У меня есть опыт участия в прямых выборах и, на мой взгляд, успешный. К тому же я неоднократно входил в состав комиссий по отбору кандидатов [на пост мэра] в городах моего избирательного округа. И я хочу посмотреть, каково быть по ту сторону [конкурсной] комиссии», — сказал Зубарев, подчеркнув, что принял решение о выдвижении своей кандидатуры самостоятельно.

Депутаты гордумы Екатеринбурга выберут нового мэра на заседании 9 февраля. 1 февраля конкурсная комиссия (в которую входят шесть человек) рекомендует им одного или нескольких кандидатов из числа подавших документы. Примем заявок от претендентов на пост мэра завершится 22 января.

Основным фаворитом в борьбе за пост мэра считается врио главы города Алексей Орлов. Он исполняет эти обязанности с 22 декабря 2020 года.